Confirmado el precio del dólar este lunes 23 de febrero en cada banco

dolares, bancos

El precio del dólar este lunes 23 de febrero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este lunes 23 de febrero será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.

Banco Nación: $1.410

Banco Galicia: $1.415

Banco ICBC: $1.420

Banco BBVA: $1.395

Banco Supervielle: $1.414

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.410

Banco Patagonia: $1420

Banco Hipotecario: $1.410

Banco Santander: $1.410

Brubank: $1.405

Banco Credicoop: $1.415

Banco Macro: $1.420

Banco Piano: $1.420

Banco de Comercio: $1.410

Estos precios del dólar son los más bajos en lo que va del 2026 y se ubica cerca de los minimos registrados desde octubre, cuando llegó a tocar los $1.375 el día después de las elecciones legislativas.

dolares (18)

Precio del dólar blue este lunes 23 de febrero en las cuevas

En tanto, las cuevas también revelaron cuál será el precio del dólar blue este lunes 23 de febrero, en el mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.

Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor por encima del dólar oficial y su precio será de $1430.