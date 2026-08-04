"Comodoro 3,14": la sátira mendocina sobre la Justicia fue reconocida por el Senado de la Nación

Con escenografía a cargo de Rodolfo Carmona e iluminación de Raúl Ricardo Rojas, la trama construye una ficción donde jueces, fiscales, defensores e imputados caminan por el delgado límite entre la farsa y una realidad demasiado cercana a la coyuntura nacional.

El debut de la obra tuvo lugar en el teatro Selectro de la Ciudad de Mendoza, donde reunió a más de 400 espectadores a sala llena, posicionándose rápidamente en la cartelera local y generando impacto en medios digitales y tradicionales.

El elenco de la obra mendocina Comodoro 3,14. Foto: Voz de Cultura

Rumbo a Buenos Aires y gira provincial

El reconocimiento del Senado de la Nación llega en un momento de plena expansión para la producción local. A poco más de dos meses de su estreno, “Comodoro 3,14” encarará su primer gran desafío nacional al desembarcar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La cita en la capital federal será el 28 de agosto en el espacio Rondeman (ubicado en el tradicional barrio del Abasto). En paralelo, la producción ultima detalles para iniciar una gira por diversos departamentos de Mendoza.