El teatro mendocino sumó un nuevo hito a su agenda cultural. La obra “Comodoro 3,14: No ha lugar a la verdad” fue distinguida formalmente por el Senado de la Nación que destacó "su valor artístico, su contribución a la libertad de expresión y la profunda reflexión que propone sobre el funcionamiento de las instituciones republicanas".
"Comodoro 3,14": la sátira mendocina sobre la Justicia fue reconocida por el Senado de la Nación
La obra escrita por el abogado Alejandro Poquet y dirigida por Graciela Lopresti , tas un exitoso estreno en Mendoza, se prepara para debutar en Buenos Aires
Fueron reconocidos su autor, el reconocido abogado y jurista Alejandro Poquet, la directora Graciela Lopresti, y el elenco compuesto por los actores Dardo Boggia, Hugo Marsala, Beto Lisanti y Julieta Gentile.
La sátira que "desnuda" los tribunales
La propuesta teatral nació como una apuesta innovadora dentro del circuito local: llevar los entretelones y las contradicciones de los tribunales a las tablas mediante una mirada ácida e irónica. Inspirada en causas de enorme repercusión pública -como los juicios que involucraron a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Py-, la pieza utiliza el humor negro para abordar el absurdo, las arbitrariedades y las luchas de poder dentro del sistema judicial argentino.
Con escenografía a cargo de Rodolfo Carmona e iluminación de Raúl Ricardo Rojas, la trama construye una ficción donde jueces, fiscales, defensores e imputados caminan por el delgado límite entre la farsa y una realidad demasiado cercana a la coyuntura nacional.
El debut de la obra tuvo lugar en el teatro Selectro de la Ciudad de Mendoza, donde reunió a más de 400 espectadores a sala llena, posicionándose rápidamente en la cartelera local y generando impacto en medios digitales y tradicionales.
Rumbo a Buenos Aires y gira provincial
El reconocimiento del Senado de la Nación llega en un momento de plena expansión para la producción local. A poco más de dos meses de su estreno, “Comodoro 3,14” encarará su primer gran desafío nacional al desembarcar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La cita en la capital federal será el 28 de agosto en el espacio Rondeman (ubicado en el tradicional barrio del Abasto). En paralelo, la producción ultima detalles para iniciar una gira por diversos departamentos de Mendoza.
En pocas palabras
- Comodoro 3,14: la obra de teatro sobre la Justicia fue reconocida por el Senado de la Nación.
- Autor y director: el abogado Alejandro Poquet y Graciela Lopresti fueron destacados por su labor.
- Próximos pasos: la sátira mendocina debutará en Buenos Aires y realizará una gira provincial.