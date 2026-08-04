Alerta por un "Súper Niño" en Argentina: el SMN prevé tormentas extremas y temperaturas inusuales

Un escenario meteorológico de suma preocupación se perfila para la Argentina en los próximos meses. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en forma conjunta con organismos climáticos internacionales, confirmó el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, el cual promete consolidarse como uno de los episodios más intensos registrados en las últimas décadas, con tormentas severas, catalogado por los expertos como un verdadero "Súper Niño".
Este evento traerá consigo una intensificación de las precipitaciones extremas, marcas térmicas inusuales para la época y un riesgo constante de anegamientos e inundaciones en diferentes puntos del territorio nacional. Todo esto para los próximos meses, con la lupa puesta en lo que pueda ocurrir durante la primavera y el verano.
Las zonas con mayor riesgo de tormentas y la tendencia de temperaturas
El reporte elaborado por el SMN detalla que el mapa de precipitaciones mostrará un incremento sumamente significativo por encima de los valores medios históricos, especialmente en áreas que ya padecen la saturación de sus suelos:
- Litoral y Cuenca del Plata: provincias como Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco encabezan las probabilidades de registrar lluvias desmedidas, lo que genera un riesgo elevado de crecidas en los ríos Paraná y Uruguay.
- Provincia de Buenos Aires y Cuyo: el centro, este y sudoeste bonaerense, sumados al este de la Patagonia y el oeste cuyano, proyectan volúmenes de lluvia entre normales a superiores al promedio.
- Temporales concentrados: se anticipa una mayor frecuencia de tormentas severas puntuales, caracterizadas por abundante caída de agua en lapsos breves, ráfagas intensas y actividad eléctrica.
En paralelo, la tendencia térmica hacia la transición primaveral marcará valores más elevados de lo habitual. La franja del Norte, el Noroeste Argentino (NOA), Cuyo y Córdoba experimentarán temperaturas promedio sensiblemente superiores a las históricas.
Por su parte, en la Región Pampeana y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) predominará un clima de moderado a cálido, aunque las autoridades advierten que no se descartan irrupciones de aire frío de corta duración.
La combinación de estas masas de aire contrapuestas favorecerá una marcada variabilidad climática, donde jornadas completamente estables podrán mutar con rapidez hacia tormentas severas.
Ante este contexto de peligro, el SMN aconseja a la población:
- Consultar el pronóstico oficial a diario.
- Respetar las alertas vigentes.
- No circular por calles anegadas.
- Evitar actividades al aire libre durante los temporales.
- Asegurar elementos desplazables por el viento.
- Limpiar desagües y canaletas para facilitar el drenaje del agua.
En pocas palabras
- Alerta Meteorológica: Argentina se prepara para un "Súper Niño" con tormentas severas y riesgo de inundaciones.
- Provincias Afectadas: Litoral, Cuenca del Plata, Buenos Aires, Cuyo y Patagonia son las zonas con mayor probabilidad de lluvias extremas.
- Recomendaciones del SMN: se aconseja a la población consultar pronósticos, respetar alertas y evitar zonas de riesgo.