Alerta por un "Súper Niño" en Argentina: el SMN prevé tormentas extremas y temperaturas inusuales

Litoral y Cuenca del Plata : provincias como Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco encabezan las probabilidades de registrar lluvias desmedidas, lo que genera un riesgo elevado de crecidas en los ríos Paraná y Uruguay.

: provincias como Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco encabezan las probabilidades de registrar lluvias desmedidas, lo que genera un riesgo elevado de crecidas en los ríos Paraná y Uruguay. Provincia de Buenos Aires y Cuyo : el centro, este y sudoeste bonaerense, sumados al este de la Patagonia y el oeste cuyano , proyectan volúmenes de lluvia entre normales a superiores al promedio.

: el centro, este y sudoeste bonaerense, sumados al este de la Patagonia y el , proyectan volúmenes de lluvia entre normales a superiores al promedio. Temporales concentrados: se anticipa una mayor frecuencia de tormentas severas puntuales, caracterizadas por abundante caída de agua en lapsos breves, ráfagas intensas y actividad eléctrica.

Se esperan inundaciones en algunos lugares del país. Es bueno tomar recaudos a tiempo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En paralelo, la tendencia térmica hacia la transición primaveral marcará valores más elevados de lo habitual. La franja del Norte, el Noroeste Argentino (NOA), Cuyo y Córdoba experimentarán temperaturas promedio sensiblemente superiores a las históricas.

Por su parte, en la Región Pampeana y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) predominará un clima de moderado a cálido, aunque las autoridades advierten que no se descartan irrupciones de aire frío de corta duración.

La combinación de estas masas de aire contrapuestas favorecerá una marcada variabilidad climática, donde jornadas completamente estables podrán mutar con rapidez hacia tormentas severas.

Las lluvias pueden ser intensas en diversos puntos de la Argentina. Imagen ilustrativa.

Ante este contexto de peligro, el SMN aconseja a la población: