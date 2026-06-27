El rescate de un bebé de 18 días de los escombros en Venezuela conmueve al mundo tras el terremoto

Miles de niños han sufrido las consecuencias del doble terremoto en Venezuela. Muchos perdieron a sus padres en el desastre.

Juan David, el bebé del milagro

El rescate ocurrió cerca de las 23 del 25 de junio en Catia La Mar, sector de Playa Grande, en el estado de La Guaira. Juan David fue el primero en ser encontrado por los equipos de emergencia, que lograron sacarlo con vida luego de más de un día de trabajo entre los restos de la vivienda.

Las imágenes muestran el instante en que uno de los rescatistas sostiene al bebé en brazos mientras quienes participaban del operativo estallan en aplausos y gritos de alivio.

Una hora más tarde también pudieron rescatar a Dayana Patiño, mamá de Juan David. Según trascendió, la búsqueda nunca se detuvo gracias a la insistencia de su esposo y de los hermanos de la mujer, quienes permanecieron en el lugar señalando el sitio donde creían que ambos seguían con vida.

Madre y bebé fueron trasladados a la clínica El Ávila, en Caracas, donde permanecen internados fuera de peligro. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el bebé no presenta fracturas, una circunstancia que fue considerada extraordinaria por quienes participaron del operativo.

La tragedia que golpea a Venezuela

El rescate de Juan David se convirtió en una de las pocas historias esperanzadoras en medio de la tragedia que atraviesa Venezuela tras el doble terremoto del miércoles 24 de junio.

Según el último balance difundido por la ONU, el desastre ya dejó 970 muertos, más de 3.500 personas heridas y más de 50.000 desaparecidos. Miles de rescatistas continúan trabajando entre edificios colapsados y barrios destruidos, mientras familiares recorren hospitales y centros de evacuados con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

En ese escenario, la historia del bebé de 18 días y de su madre representa uno de los rescates más conmovedores desde que ocurrió el fuerte sismo y quedó reflejada en un video que se multiplicó en redes sociales como símbolo de esperanza en medio de la devastación.