Ya son casi 1.000 los muertos por el doble terremoto en Venezuela y continúa la búsqueda de personas

Asimismo, más de 2.927 familias se encuentran damnificadas a causa de los terremotos.

Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó de que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos.

Impactantes imágenes de cómo quedó este edificio de departamentos.

La Guaira es la región más afectada

El estado de La Guaira es la región que concentra el mayor impacto, con especial afectación en las localidades de Caraballeda y Playa Grande. Allí 8 hospitales resultaron afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados de emergencia. Los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud y están siendo atendidos con insumos médicos e hidratación.

Al menos 20 centros comerciales registraron deterioros estructurales y 46 obras de infraestructura públicas resultaron dañadas.

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

Así lucían muchos edificios en Venezuela tras los dos fuertes terremotos registrados el miércoles. Foto: archivo Diario UNO

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

La emergencia en la nación ha movilizado tanto a la sociedad civil como a la comunidad internacional. Por un lado, diversas organizaciones civiles y empresariales han activado campañas de recolección de insumos para los damnificados. Por otro, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la que garantizó el envío de ayuda humanitaria y el respaldo de España ante la catástrofe.

Los venezolanos en Argentina no logran comunicarse con sus familiares

En las últimas horas se desató una ola de angustia y desesperación en la numerosa comunidad de residentes venezolanos en Argentina -muchos de ellos en Mendoza- quienes se volcaron de manera masiva a buscar información y contención ante la imposibilidad de contactar a sus seres queridos.

Decenas de migrantes se acercaron al Centro Venezolano Argentino en el barrio porteño de Palermo para intentar obtener datos sobre sus familiares y las zonas afectadas.

La mayor complicación radica en que el sismo provocó la caída total de los servicios de telefonía celular, internet y electricidad en las regiones de Caracas y La Guaira, dejando a miles de familias incomunicadas a la distancia.

A este complejo escenario de apagón tecnológico se suma la queja de los viven en Argentina por la escasez de reportes oficiales detallados por parte de las autoridades venezolanas.