Nicolás Maduro habló desde Estados Unidos tras el desastre que dejó el terremoto en Venezuela: "Máxima acción"

Terremotos y tragedia que mantienen a Venezuela en emergencia

La publicación de Maduro se produjo mientras continúan las labores de rescate en distintas regiones del país. Según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas como consecuencia de los terremotos registrados el miércoles por la noche. Número que irá modificándose, lamentablemente, con el correr de las horas.

Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron derrumbes de edificios, obligaron al cierre del principal aeropuerto venezolano y generaron evacuaciones masivas en varias ciudades.

Uno de los edificios que colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela. Foto: gentileza

Rodríguez calificó al estado de La Guaira como una “zona de desastre” y señaló que se trata del territorio más golpeado por el fenómeno. Además, confirmó la declaración del estado de emergencia y convocó a profesionales de la salud para reforzar la atención de los heridos.

“Hay decenas de edificios colapsados”, advirtió la mandataria, quien destacó las intensas tareas de búsqueda y rescate que se desarrollan entre los escombros.

Los sismos, considerados entre los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo, también se sintieron en otros países de la región, con reportes de evacuaciones incluso en áreas de la Amazonía brasileña ubicadas a unos 1.700 kilómetros de Caracas.