Nicolás Maduro habló desde Estados Unidos tras el desastre que dejó el terremoto en Venezuela: "Máxima acción"

Mientras Venezuela enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente, Nicolás Maduro difundió un mensaje a través de sus redes sociales para expresar su apoyo a las víctimas de los dos terremotos que sacudieron el país y dejaron un saldo devastador de 164 muertos (hasta el momento).
Maduro, detenido en una cárcel de Nueva York desde el 3 de enero, se dirigió a los venezolanos con un llamado a la solidaridad y a la unidad nacional. “Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo. Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción”, escribió en redes sociales.
En el mismo mensaje, instó a la población a colaborar con las tareas de asistencia y acompañar el trabajo de los organismos de emergencia. “Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB, FANB, protección civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios”, expresó.
Terremotos y tragedia que mantienen a Venezuela en emergencia
La publicación de Maduro se produjo mientras continúan las labores de rescate en distintas regiones del país. Según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas como consecuencia de los terremotos registrados el miércoles por la noche. Número que irá modificándose, lamentablemente, con el correr de las horas.
Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron derrumbes de edificios, obligaron al cierre del principal aeropuerto venezolano y generaron evacuaciones masivas en varias ciudades.
Rodríguez calificó al estado de La Guaira como una “zona de desastre” y señaló que se trata del territorio más golpeado por el fenómeno. Además, confirmó la declaración del estado de emergencia y convocó a profesionales de la salud para reforzar la atención de los heridos.
“Hay decenas de edificios colapsados”, advirtió la mandataria, quien destacó las intensas tareas de búsqueda y rescate que se desarrollan entre los escombros.
Los sismos, considerados entre los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo, también se sintieron en otros países de la región, con reportes de evacuaciones incluso en áreas de la Amazonía brasileña ubicadas a unos 1.700 kilómetros de Caracas.