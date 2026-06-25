El terremoto de Venezuela dejó uno de los videos más escalofriantes

Al menos 164 personas murieron y otras 971 resultaron heridas tras los terremotos que sacudieron a Venezuela.

Esa escalofriante cifra fue confirmada este jueves por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien decretó la emergencia nacional, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

Terremotos en Venezuela: escenas de pánico en un partido de béisbol

Las imágenes del devastador terremoto que afectó a Venezuela recorrieron el mundo, pero una de las escenas más impactantes se produjo en pleno evento deportivo. Mientras se disputaba un partido de la Liga Mayor de Béisbol Profesional en Caracas, el fuerte movimiento sísmico obligó a detener las acciones y provocó momentos de tensión entre jugadores y espectadores.

El episodio ocurrió en el Estadio Universitario de Caracas, donde se enfrentaban Senadores y Marineros de Carabobo. La jornada transcurría con normalidad cuando comenzó a sentirse el sismo. En cuestión de segundos, la atención dejó de estar puesta en el juego y pasó a concentrarse en lo que sucedía bajo los pies de quienes se encontraban en el recinto.

Las cámaras de televisión registraron el instante en que varios jugadores advirtieron que algo inusual estaba ocurriendo. Algunos miraron hacia las tribunas y otros observaron las estructuras del estadio mientras el movimiento se hacía cada vez más evidente. La incertidumbre se apoderó rápidamente del escenario deportivo con el terremoto.

Video del momento del terremoto en Venezuela