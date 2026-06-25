Tras los terremotos en Venezuela, Argentina ofreció asistencia humanitaria

La ayuda humanitaria por encima de las diferencias políticas

El pronunciamiento formal marcó un eje particular respecto a la tensa relación geopolítica actual entre ambas naciones. El escrito oficial remarcó que el contexto de la asistencia humanitaria requiere dejar de lado las disputas ideológicas que sostienen las dos administraciones para priorizar la atención de las familias damnificadas por el fenómeno climático.

DOS TERREMOTOS DE 7,1 Y 7,5 SACUDIERON VENEZUELA

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", precisó el comunicado de Cancillería. El documento subraya la premisa de la cooperación internacional como un deber ineludible del Estado ante desastres de esta magnitud geográfica.

Estragos en Caracas y la logística de la asistencia humanitaria

El epicentro principal del fenómeno natural fue localizado en el estado Carabobo, a una profundidad estimada de 13 kilómetros, aunque el impacto principal se sintió con violencia en la ciudad de Caracas. Las evaluaciones de los equipos de emergencias locales confirmaron la destrucción total de viviendas y el derrumbe de varios edificios residenciales de importancia en las barriadas de Altamira y Los Palos Grandes.

Ante el escenario de crisis estructural y la suspensión completa de las actividades escolares y aerocomerciales, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, procedió a decretar el estado de emergencia nacional. Los registros sanitarios provisionales informados por medios locales ya confirman al menos 150 personas fallecidas y miles de heridos debido a los desprendimientos que motivaron el pedido de asistencia humanitaria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación procedió también a habilitar líneas telefónicas específicas de asistencia para los ciudadanos argentinos residentes o en tránsito dentro de las zonas afectadas. Las delegaciones consulares locales iniciaron el relevamiento pertinente para comprobar el estado de salud y la localización exacta de los compatriotas registrados en las bases de datos de la embajada.

La asistencia humanitaria argentina aguarda los canales formales de autorización aduanera y operativa por parte del Ejecutivo de Venezuela para proceder con los vuelos logísticos destinados a las regiones más comprometidas por el desastre natural.

El país caribeño registra actividad sísmica de forma frecuente. Entre los terremotos más destructivos de su historia reciente figuran el de Cariaco, ocurrido en 1997 y que dejó 73 muertos, y el de Caracas de 1967, que causó 236 fallecidos y obligó a un despliegue histórico de asistencia humanitaria en la región.

Delcy Rodríguez declaró el Estado de Emergencia en Venezuela

La vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos y otras importantes ciudades del país. En un mensaje oficial, la mandataria afirmó: “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”. Más tarde, informó que hay al menos 120 muertos y miles de heridos como resultado de los sismos, lo que aceleró los pedidos de asistencia humanitaria internacional.

Por su parte, la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con los afectados por los terremotos y aseguró, en la red social X, que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”. Además, manifestó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” frente a la emergencia que requiere urgente asistencia humanitaria.

“Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, escribió la dirigente de la oposición.