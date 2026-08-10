Colombia contabiliza 111 muertos y más de 20 réplicas tras el terremoto de magnitud 7,4

Hasta el momento se registran 111 muertos y más de 500 heridos.

¿Cuáles son las ciudades más afectadas y en estado de emergencia?

El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, pero el movimiento telúrico se sintió con fuerza en la capital, Bogotá, así como en los departamentos del Eje Cafetero y la zona andina, extendiendo sus temblores hasta regiones fronterizas de Ecuador y Panamá.

Ciudades como Pereira y Manizales reportaron importantes derrumbes en infraestructuras clave, incluyendo unidades residenciales, estructuras comerciales y tramos viales estratégicos.

Por ejemplo, el fuerte sismo provocó graves daños materiales en la Catedral Basílica de Manizales que sufrió un derrumbe parcial. Una de las torres cayó hacia el interior del templo, la cruz superior se desprendió y el edificio fue cerrado mientras se evalúan las afectaciones estructurales.

El resto de la catedral presentó múltiples grietas y una de las torres quedó inclinada.

El gobierno colombiano declaró la situación de desastre nacional para coordinar de forma prioritaria los recursos de rescate, atención médica urgente y asistencia humanitaria para las familias afectadas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que suspendió su agenda para concentrarse en "el desastre natural que azota al pueblo colombiano".

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Argentina ofreció ayuda humanitaria y mantiene asistencia consular

El gobierno de la Argentina, a través de su canciller Pablo Quirno, expresó su profunda solidaridad con el pueblo colombiano y confirmó que el país se puso a disposición para colaborar con las tareas de asistencia.

"Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria", manifestó el funcionario argentino a través de un comunicado.

Desde la Cancillería argentina precisaron que, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas fatales ni entre los heridos. Además, la representación consular en Colombia habilitó líneas telefónicas de guardia y correo electrónico para brindar contención e información a los connacionales residentes o de tránsito en las zonas afectadas por el sismo.