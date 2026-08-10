River define la logística para viajar a Colombia tras el sismo de magnitud 7,4

Ante esto, luego de enviar sus consolencias y expresar su preocupación, la dirigencia del Millonario consultó sobre la logística que deben llevar adelante para disputar el partido del miércoles.

Fue así que desde Independiente Santa Fe le confirmaron a TyC Sports que en "Bogotá está todo bien", por lo que todo seguiría adelante según lo organizado.

Además, Carlos Galán, alcalde de la capital colombiana, detalló que "En Bogotá no se reportan daños estructurales graves, por lo que nuestras capacidades están al servicio del país".

Independiente Santa Fe y River se verán las caras en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

La liga colombiana fue repogramada, pero no afectará a River

La Dimayor (nombre de la liga colombiana de fútbol) manifestó su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico y decidió el aplazamiento de la programación de los partidos por "el bienestar y la seguridad".

"Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en los horarios que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios", precisó la Dimayor en un comunicado.

Como el partido entre Independiente Santa Fe y River está planificado para el miércoles no sufrirá una reprogramación y se disputará a partir de las 21.30.