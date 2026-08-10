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Copa Sudamericana

River define la logística para viajar a Colombia tras el sismo de magnitud 7,4

El miércoles River debe jugar contra Independiente Santa Fe por los octavos de final del segundo certamen más importante de Sudamérica

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
River trabaja en la logística para jugar en Colombia y cortar la racha negativa.

River trabaja en la logística para jugar en Colombia y cortar la racha negativa.

La dirigencia de River se encuentra en permanente contacto con la CONMEBOL ya que el norte de Colombia sufrió un sismo con magnitud de 7,4 en la escala de Ritcher que también afectó a Bogotá, por lo que hay precaución de cara al trascendente partido correspondiente a los octavos de final de Copa Sudamericana.

El encuentro tendrá lugar el próximo miercoles a partir de las 21.30 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, ubicado en la localidad de Teusaquillo, Bogotá.

River consultó cómo está la situación en Colombia para definir la logística

Las tareas de rescate tras el fuerte sismo que se registró en la zona oeste de Colombia continúan en una sociedad que se encuentra consternada ya que hay 72 víctimas fatales en una cifra que cambia a medida que pasan las horas.

Ante esto, luego de enviar sus consolencias y expresar su preocupación, la dirigencia del Millonario consultó sobre la logística que deben llevar adelante para disputar el partido del miércoles.

Fue así que desde Independiente Santa Fe le confirmaron a TyC Sports que en "Bogotá está todo bien", por lo que todo seguiría adelante según lo organizado.

Además, Carlos Galán, alcalde de la capital colombiana, detalló que "En Bogotá no se reportan daños estructurales graves, por lo que nuestras capacidades están al servicio del país".

Independiente Santa Fe y River se ver&aacute;n las caras en el Estadio Nemesio Camacho El Camp&iacute;n.

Independiente Santa Fe y River se verán las caras en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

La liga colombiana fue repogramada, pero no afectará a River

La Dimayor (nombre de la liga colombiana de fútbol) manifestó su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico y decidió el aplazamiento de la programación de los partidos por "el bienestar y la seguridad".

"Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en los horarios que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios", precisó la Dimayor en un comunicado.

Como el partido entre Independiente Santa Fe y River está planificado para el miércoles no sufrirá una reprogramación y se disputará a partir de las 21.30.

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