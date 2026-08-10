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es el noveno refuerzo del Millonario

Thiago Almada llegó a la Argentina para sumarse como nuevo refuerzo de River: cuándo debuta y qué dorsal usará

Thiago Almada arribó a la Argentina para convertirse en nuevo refuerzo de River

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Thiago Almada llegó al país para sumarse a River.

Thiago Almada llegó al país para sumarse a River.

En la madrugada del lunes, Thiago Almada pisó suelo argentino para convertirse en flamante refuerzo de River. Proveniente de España, desde el Atlético de Madrid, el mediocampista arribó a las 4.30 de la mañana con el objetivo de aportar a un necesitado Millonario que ya cuenta con el nueve refuerzos en este mercado de pases.

La llegada de Almada a River se suma a las de Nicolás Otamendi, Tobías Andrada, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Francisco Ortega, Mauro Arambarri y Giovanni González.

Thiago Almada llegó a la Argentina para convertirse en nuevo refuerzo de River

Con contrato firmado, y la revisión médica ya hecha en Europa, se espera que Thiago Almada pueda sumarse directamente a los entrenamientos dirigidos por el Chacho Coudet este lunes por la tarde.

Lo que es improbable que forme parte es de la lista de convocados para jugar el próximo miércoles ante Independiente Santa Fe de Colombia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. "Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también", respondió Coudet, descartando esa posibilidad luego de la derrota de River ante Tigre.

Su primera aparición podría ser entonces el próximo domingo, ante Argentinos Juniors, en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura.

La llegada de Almada a River se dio a cambio de 20 millones de euros con un contrato por tres años y medio, hasta finales del 2029. El dorsal que utilizará el ex Vélez será el número 23 (como en sus anteriores clubes) y ya se encuentra inscripto en la lista para jugar los próximos compromisos de Copa Sudamericana (a excepción del Independiente Santa Fe) aunque con la necesidad de firmar unos documentos previos para quedar ratificado.

El último partido oficial de Thiago Almada fue ante Suiza, el 12 de julio pasado, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Luego, el ex Botafogo inició sus merecidas vacaciones en las que tuvo casi un mes de inactividad.

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