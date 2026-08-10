Thiago Almada llegó a la Argentina para sumarse como nuevo refuerzo de River: cuándo debuta y qué dorsal usará

Lo que es improbable que forme parte es de la lista de convocados para jugar el próximo miércoles ante Independiente Santa Fe de Colombia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. "Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también", respondió Coudet, descartando esa posibilidad luego de la derrota de River ante Tigre.

Su primera aparición podría ser entonces el próximo domingo, ante Argentinos Juniors, en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura.

La llegada de Almada a River se dio a cambio de 20 millones de euros con un contrato por tres años y medio, hasta finales del 2029. El dorsal que utilizará el ex Vélez será el número 23 (como en sus anteriores clubes) y ya se encuentra inscripto en la lista para jugar los próximos compromisos de Copa Sudamericana (a excepción del Independiente Santa Fe) aunque con la necesidad de firmar unos documentos previos para quedar ratificado.

El último partido oficial de Thiago Almada fue ante Suiza, el 12 de julio pasado, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Luego, el ex Botafogo inició sus merecidas vacaciones en las que tuvo casi un mes de inactividad.