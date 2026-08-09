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Godoy Cruz recibe a Chaco For Ever: hora, TV y probables formaciones

Godoy Cruz jugará este domingo desde las 16.30 ante Chaco For Ever, en el Feliciano Gambarte, por la 24 fecha del Torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz jugará ante Chaco For Ever en el Gambarte.

Godoy Cruz jugará ante Chaco For Ever en el Gambarte.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Godoy Cruz jugará este domingo ante Chaco For Ever, por la fecha 24 de la Zona A de la Primera Nacional. El partido se disputará desde las 16.30 en el Feliciano Gambarte, contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet y habrá una transmisión en vivo de Radio Nihuil y LPF Play.

Martín Pino es el goleador de Godoy Cruz.

Martín Pino es el goleador de Godoy Cruz.

El Expreso viene de ganarle 3 a 1 al puntero Ferro de visitante, donde pudo sumar su primer triunfo fuera de Mendoza.

El equipo dirigido por Pablo De Muner lleva tres victorias consecutivas en el torneo. En el Feliciano Gambarte lleva cinco victorias seguidas y buscará su sexto triunfo seguido jugando como local.

El Tomba se volverá a presentar en el Feliciano Gambarte.

El Tomba se volverá a presentar en el Feliciano Gambarte.

El Bodeguero suma 9 triunfos, 7 empates, 6 derrotas y 34 puntos que le permiten ocupar el 5to puesto, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Así llega Chaco For Ever, el rival de Godoy Cruz

Chaco For Ever, el equipo conducido por Daniel Cravero, viene de vencer de local por 2 a 0 a Deportivo Morón, sumó su tercera victoria consecutiva y logró salir de la zona de descenso.

El Negro acumula cuatro partidos sin perder, con tres triunfos y un empate, una racha que le permitió escalar posiciones y salir de los puestos de descenso. El conjunto chaqueño acumula 22 puntos y se ubica en el puesto 16 de la tabla de posiciones.

Probables formaciones:

  • Godoy Cruz: Juan Strumia; Lucas Arce o Federico Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Antonio Guerrero; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
  • Chaco For Ever: Gastón Canuto; Alan Luque, David Váldez, Ricardo Garay y Agustín Ojeda; Enzo Gaggi, Santiago Valenzuela, Brian Nievas y Juan Manuel Carrizo; Leandro Fernández; Matías Romero. DT Daniel Cravero.
  • Estadio: Feliciano Gambarte.
  • Árbitro: Fabrizio Llobet.
  • Hora: 16.30.
  • TV: LPF Play.

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