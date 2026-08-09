Godoy Cruz recibe a Chaco For Ever: hora, TV y probables formaciones

El Tomba se volverá a presentar en el Feliciano Gambarte.

El Bodeguero suma 9 triunfos, 7 empates, 6 derrotas y 34 puntos que le permiten ocupar el 5to puesto, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Así llega Chaco For Ever, el rival de Godoy Cruz

Chaco For Ever, el equipo conducido por Daniel Cravero, viene de vencer de local por 2 a 0 a Deportivo Morón, sumó su tercera victoria consecutiva y logró salir de la zona de descenso.

El Negro acumula cuatro partidos sin perder, con tres triunfos y un empate, una racha que le permitió escalar posiciones y salir de los puestos de descenso. El conjunto chaqueño acumula 22 puntos y se ubica en el puesto 16 de la tabla de posiciones.

Probables formaciones:

Godoy Cruz : Juan Strumia; Lucas Arce o Federico Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Antonio Guerrero; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

: Juan Strumia; Lucas Arce o Federico Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Antonio Guerrero; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner. Chaco For Ever: Gastón Canuto; Alan Luque, David Váldez, Ricardo Garay y Agustín Ojeda; Enzo Gaggi, Santiago Valenzuela, Brian Nievas y Juan Manuel Carrizo; Leandro Fernández; Matías Romero. DT Daniel Cravero.