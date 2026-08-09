La autocrítica de Pablo Jofré tras la derrota de Huracán Las Heras ante Olimpo por el Federal A

El DT de Huracán Las Heras se lamentó por la esta derrota y manifestó: "Queríamos darle un alegria a los hinchas que nos alentaron los noventa minutos. Arrancamos perdiendo el partido, y el equipo fue para adelante todo el partido y no pudimos marcar un gol",

"Ahora hay que pensar en Alvarado de Mar del Plata, otro rival que tiene mucha exigencia. El miércoles esperemos poder hacer un partido con mucha inteligencia y poder sacar un resultado positivo", cerró el DT.

Huracán Las Heras jugará el próximo miércoles en Mar del Plata

Por la tercera fecha de la Zona Campeonato, Huracán Las Heras jugará el próximo miércoles ante Alvarado, en el estadio José María Minella. El cotejo entre el Globo y el Torito se disputará a las 15.30. El plantel viajará este domingo a las 17 vía terrestre, a la espera del tercer partido en esta fase.

Tras este partido el Globo se enfrentará ante Juventud Antoniana de Salta como local.