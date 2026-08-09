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La autocrítica de Pablo Jofré tras la derrota de Huracán Las Heras ante Olimpo por el Federal A

Pablo Jofré, el DT de Huracán Las Heras, habló tras la caída ante Olimpo, de local, por la segunda fecha de la Zona Campeonato del Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo Jofré, DT de Huracán Las Heras, analizó la derrota ante Olimpo de Bahía Blanca.

Pablo Jofré, DT de Huracán Las Heras, analizó la derrota ante Olimpo de Bahía Blanca.

Huracán Las Heras perdió este sábado por 1 a 0 ante Olimpo de Bahía Blanca, como local, por la segunda fecha de la Zona Campeonato del Torneo Federal A. Pablo Jofré, entrenador del Globo, analizó la derrota de su equipo, que fue la segunda seguida -no ha podido sumar puntos y no ha convertido goles-.

Pablo Jofr&eacute; est&aacute; junto a su ayudante de campo.

Pablo Jofré está junto a su ayudante de campo.

En el debut en la Zona Campeonato el equipo lasherino cayó ante Cipolletti, en Río Negro y en el estreno de local fue derrotado frente al equipo bahiense.

El Globo cay&oacute; ante Olimpo.

El Globo cayó ante Olimpo.

"Es una derrota dura la que sufrimos, queríamos ganar de local, cometimos errores que nos costaron caro. Jugamos frente a Olimpo, un equipo que tiene mucha experiencia, que aprovechó la situación que se presentó y marcó el gol. En esta etapa campeonato te equivocás y se paga caro", aseguró el DT tras el encuentro. Los hinchas alentaron los noventa minutos al equipo y tras la derrota mostraron descontento.

El DT de Huracán Las Heras se lamentó por la esta derrota y manifestó: "Queríamos darle un alegria a los hinchas que nos alentaron los noventa minutos. Arrancamos perdiendo el partido, y el equipo fue para adelante todo el partido y no pudimos marcar un gol",

"Ahora hay que pensar en Alvarado de Mar del Plata, otro rival que tiene mucha exigencia. El miércoles esperemos poder hacer un partido con mucha inteligencia y poder sacar un resultado positivo", cerró el DT.

Huracán Las Heras jugará el próximo miércoles en Mar del Plata

Por la tercera fecha de la Zona Campeonato, Huracán Las Heras jugará el próximo miércoles ante Alvarado, en el estadio José María Minella. El cotejo entre el Globo y el Torito se disputará a las 15.30. El plantel viajará este domingo a las 17 vía terrestre, a la espera del tercer partido en esta fase.

Tras este partido el Globo se enfrentará ante Juventud Antoniana de Salta como local.

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