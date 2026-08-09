La ruta 40 es la más famosa de Argentina y la razón no tiene nada que ver con famosos

La Ruta Nacional 40 es la más extensa de Argentina, por ende es muy conocida.

La ruta 40 es la más famosa y extensa de Argentina

Esta ruta atraviesa el país argentino de sur a norte durante más de 5.000 kilómetros y permite pasar, en un mismo recorrido, por al menos 10 provincias. Por esta razón, conducir por ella hace que el tiempo se haga eterno, las piernas se adormezcan y los ojos brillen de belleza.

Su historia comienza en el año 1935, cuando la Dirección Nacional de Vialidad estableció uno de los primeros sistemas de numeración de las rutas nacionales. Primero estuvo dividida en Ruta 40 Norte y Ruta 40 Sur. Entre 2004 y 2005, se unificaron y se estableció el kilómetro cero en Cabo Vírgenes y el extremo norte en La Quiaca.

Esta ruta es el sueño de los viajeros que buscan recorrer el país en toda su extensión.

Lo mágico de esta ruta es el trazado que recorre, ya que gran parte del recorrido es paralelo a la Cordillera de los Andes y atraviesa 11 provincias argentinas: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

De esta forma, su fama no se explica solamente por su largo ni mucho menos por algún famoso, sino por un componente que la hace mágica: la belleza del paisaje al conectar con pequeñas localidades, sitios arqueológicos, parques nacionales, zonas productivas y destinos turísticos separados por miles de kilómetros.