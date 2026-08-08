River cayó ante Tigre en Victoria y profundizó su crisis

En los primeros minutos se lesionaba el ex River Gonzalo Pity Martínez y empezaba mal el partido para el dueño de casa.

El Millo, que necesita ganar, buscaba denodadamnente un gol.

A los 27' del primer tiempo un tiro libre de Saralegui fue atajado con eficiencia por Santiago Beltrán. El dueño de casa sin jugar bien mostraba aspectos interesantes de la mano de Santi López.

A los 38' Lucas Beltrán lo dejaba solo a Ángel Correa y los defensores de Tigre lo frenaban. Los del Millo pedían penal, pero el juez no lo cobró.

El Millonario que dirige Eduardo Coudet seguía sin funcionar como le ha pasado en las últimas fechas.

En el complemento el visitante buscaba llegar al arco contrario, pero sin tener claridad.

Pero a los 33' la perdió Moreno, Nacho Russo metió un contragolpe tremendo y definió por sobre el cuerpo de Santiago Beltrán. River no pega una.

A los 41' Andrada remataba y estaba cerca de empatar.

Pero el Millo perdió y sigue muy complicado.

Lo que viene para River

Tras jugar con Tigre, el elenco de Núñez visitará a Independiente Santa Fe de Colombia el próximo miércoles a las 21.30, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.