Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Clausura

River cayó ante Tigre en Victoria y profundizó su crisis

River cayó ante Tigre, en el estadio José Dellagiovanna.por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional y sigue en caída libre

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Freitas lucha con Banegas. River cayó ante Tigre y sigue en crisis.

Freitas lucha con Banegas. River cayó ante Tigre y sigue en crisis.

River perdió 1 a 0 ante Tigre, este sábado en el estadio José Dellagiovanna.por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional y profundizó su crisis. El Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas en el certamen y lleva seis caídas consecutivas sumando la de la final del Apertura ante Belgrano y el traspié ante Aldosivi por la Copa Argentina.

Francisco Ortega debut&oacute; en River, que cay&oacute; ante Tigre.&nbsp;

Francisco Ortega debutó en River, que cayó ante Tigre.

Ignacio Russo abrió el marcador para el Matador a los 33 minutos del complemento.

El equipo de Eduardo Coudet buscaba sumar sus primeros puntos en la competencia, luego de haber caído en sus tres primeras presentaciones: Barracas Central (local), Gimnasia y Esgima La Plata (visitante) y Rosario Central (local).

En los primeros minutos se lesionaba el ex River Gonzalo Pity Martínez y empezaba mal el partido para el dueño de casa.

El Millo, que necesita ganar, buscaba denodadamnente un gol.

A los 27' del primer tiempo un tiro libre de Saralegui fue atajado con eficiencia por Santiago Beltrán. El dueño de casa sin jugar bien mostraba aspectos interesantes de la mano de Santi López.

A los 38' Lucas Beltrán lo dejaba solo a Ángel Correa y los defensores de Tigre lo frenaban. Los del Millo pedían penal, pero el juez no lo cobró.

El Millonario que dirige Eduardo Coudet seguía sin funcionar como le ha pasado en las últimas fechas.

En el complemento el visitante buscaba llegar al arco contrario, pero sin tener claridad.

Pero a los 33' la perdió Moreno, Nacho Russo metió un contragolpe tremendo y definió por sobre el cuerpo de Santiago Beltrán. River no pega una.

A los 41' Andrada remataba y estaba cerca de empatar.

Pero el Millo perdió y sigue muy complicado.

Lo que viene para River

Tras jugar con Tigre, el elenco de Núñez visitará a Independiente Santa Fe de Colombia el próximo miércoles a las 21.30, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas