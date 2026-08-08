A los 25 años, convirtió el garaje de su abuelo en una empresa de hierbas medicinales que llega a toda Italia

Nacido en 1999 en Bojano, provincia de Campobasso, aprendió desde pequeño a reconocer las especies, respetar sus ciclos naturales y valorar la enorme riqueza botánica de Molise, una región donde la combinación entre mar y montaña crea una gran diversidad de plantas aromáticas. Aunque tras terminar sus estudios trabajó en otros sectores, pronto comprendió que quería construir un emprendimiento ligado a su tierra. Por eso se formó como herborista y cosmetólogo mientras investigaba y catalogaba las especies silvestres de la región.

Todos se iban de su pueblo, pero él hizo lo contrario: hoy vive de un recurso que pocos valoraban

Las primeras recetas surgieron en el garaje de su abuelo, ya que no contaba con un laboratorio propio. Allí comenzó a experimentar hasta que, en 2024, fundó Matese Officinale. El proyecto también se convirtió en una iniciativa familiar. Su madre administra la empresa y su padre participa en la recolección de hierbas y el desarrollo de nuevos productos.

El primer lanzamiento fue Quirino, un amaro elaborado con más de 80 hierbas silvestres, entre ellas diente de león, valeriana, melisa, manzanilla y menta. Más tarde incorporó el licor Matese, preparado con frutos silvestres como endrino, escaramujo, saúco, moras y frambuesas. La empresa también produce infusiones y miel, que hoy figuran entre sus productos más destacados.

Para abastecerse, Matese Officinale creó una red de recolectores, agricultores y viveristas locales. Cerca del 70 % de las materias primas proviene de la recolección silvestre y el 30 % restante de cultivos de especies autóctonas.

Entre sus proyectos más recientes se encuentra la recuperación del histórico orégano de Campochiaro, una tradición que durante décadas sostuvo a numerosas familias de la zona. Con esa iniciativa, Italo Risi busca preservar el patrimonio botánico de Molise y demostrar que también es posible construir un futuro sin abandonar la tierra donde nació.