A los 25 años, convirtió el garaje de su abuelo en una empresa de hierbas medicinales que llega a toda Italia

Con apenas 25 años, Italo Risi transformó una pasión de la infancia en una empresa que hoy lleva los aromas de las montañas de Molise mucho más allá de las fronteras de esa región italiana.
Su emprendimiento, Matese Officinale, produce licores, infusiones y miel elaborados con hierbas medicinales silvestres recolectadas localmente, apostando por la biodiversidad, la sostenibilidad y el trabajo con productores de la zona.
El joven que convirtió 75 plantas silvestres en una empresa y decidió quedarse en el pueblo donde nació
La historia de su emprendimiento comenzó cuando era niño. Junto a sus padres recorría los senderos del macizo del Matese para recolectar plantas silvestres que luego utilizaban en infusiones, licores caseros y recetas familiares. Aquellas salidas despertaron una curiosidad que con el tiempo se convirtió en un proyecto de vida.
Nacido en 1999 en Bojano, provincia de Campobasso, aprendió desde pequeño a reconocer las especies, respetar sus ciclos naturales y valorar la enorme riqueza botánica de Molise, una región donde la combinación entre mar y montaña crea una gran diversidad de plantas aromáticas. Aunque tras terminar sus estudios trabajó en otros sectores, pronto comprendió que quería construir un emprendimiento ligado a su tierra. Por eso se formó como herborista y cosmetólogo mientras investigaba y catalogaba las especies silvestres de la región.
Todos se iban de su pueblo, pero él hizo lo contrario: hoy vive de un recurso que pocos valoraban
Las primeras recetas surgieron en el garaje de su abuelo, ya que no contaba con un laboratorio propio. Allí comenzó a experimentar hasta que, en 2024, fundó Matese Officinale. El proyecto también se convirtió en una iniciativa familiar. Su madre administra la empresa y su padre participa en la recolección de hierbas y el desarrollo de nuevos productos.
El primer lanzamiento fue Quirino, un amaro elaborado con más de 80 hierbas silvestres, entre ellas diente de león, valeriana, melisa, manzanilla y menta. Más tarde incorporó el licor Matese, preparado con frutos silvestres como endrino, escaramujo, saúco, moras y frambuesas. La empresa también produce infusiones y miel, que hoy figuran entre sus productos más destacados.
Para abastecerse, Matese Officinale creó una red de recolectores, agricultores y viveristas locales. Cerca del 70 % de las materias primas proviene de la recolección silvestre y el 30 % restante de cultivos de especies autóctonas.
Entre sus proyectos más recientes se encuentra la recuperación del histórico orégano de Campochiaro, una tradición que durante décadas sostuvo a numerosas familias de la zona. Con esa iniciativa, Italo Risi busca preservar el patrimonio botánico de Molise y demostrar que también es posible construir un futuro sin abandonar la tierra donde nació.
En pocas palabras
- Joven emprendedor: A los 25 años, Italo Risi creó Matese Officinale con hierbas silvestres de Molise.
- Producción local: La empresa elabora licores, infusiones y miel, promoviendo la biodiversidad y a productores de la zona.
- Proyecto familiar: El negocio, fundado en el garaje de su abuelo, involucra a sus padres en la gestión y recolección.