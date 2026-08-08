Grave error de la compañía de Elon Musk: parte de uno de sus cohetes chocó contra la Luna

Los satélites captaron el resultado del choque.

El astrofísico retirado Jonathan McDowell explicó a la Agencia France-Presse el destino final de la pieza. "Tengo la garantía personal de Sir Isaac Newton de que efectivamente golpeó la Luna; no hay forma de que haya escapado", afirmó el experto. Los restos del cohete quedaron esparcidos cerca del cráter Einstein.

Telescopios desde Chile también observaron evidencias del suceso. El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral detectó gases de sodio y litio en la columna de material expulsado. Equipos en España compartieron un video con una nube sutil emanando del satélite.

Un choque en la luna

La etapa superior del cohete pesaba cerca de 4.000 kilos. El artefacto despegó en enero de 2025 para enviar módulos de aterrizaje al espacio. El plan original contemplaba su destrucción total en la atmósfera terrestre.

Fuerzas gravitacionales alteraron la ruta de la nave. "Una mezcla de actividad solar y fuerzas de gravedad lo han puesto en un camino hacia la Luna", comentó Julianna Scheiman, directora de SpaceX.

El choque involuntario genera preocupación sobre la basura espacial. Hannah Sargeant, científica planetaria de la Universidad de Leicester, criticó la situación en diálogo con New Scientist. "No es bueno enviar escombros al azar a la Luna. No es algo de lo que debamos hacer un hábito", señaló la especialista.

Así quedó la zona de la Luna después del impacto.

La investigadora británica sumó más interrogantes al debate. "¿Qué pasa si golpea un sitio de especial interés? ¿Qué pasa si causa daños a los históricos módulos de aterrizaje Apolo?", cuestionó Sargeant.

El programa Artemis de la NASA busca establecer una presencia duradera en el satélite natural. El aumento de la actividad espacial requerirá mayor cuidado por parte de las empresas. McDowell advirtió sobre los peligros futuros.

"Las cosas se pondrán mucho más concurridas cerca de la Luna. En ese punto, un choque de este tipo levantando enormes cantidades de polvo por cientos de millas a la redonda no será aceptable", concluyó el astrofísico.