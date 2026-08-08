Los Pumas jugaron de igual a igual, pero no pudieron con Sudáfrica, bicampeón del mundo

Los Pumas, con el mendocino Rodrigo Isgró como titular, jugaron de igual a igual contra Sudáfrica, bicampeón del mundo, antes de caer por 17 a 10 en un test match disputado en el estadio de Vélez con una muy buena convocatoria de público.
Los Pumas, con el mendocino Rodrigo Isgró como titular, jugaron de igual a igual contra Sudáfrica, bicampeón del mundo, antes de caer en el test match disputado en el estadio de Vélez
Los Pumas, con el mendocino Rodrigo Isgró como titular, jugaron de igual a igual contra Sudáfrica, bicampeón del mundo, antes de caer por 17 a 10 en un test match disputado en el estadio de Vélez con una muy buena convocatoria de público.
Recién pasados los 60' de juego los Spingboks pudieron pasar al frente en el marcador ante un equipo argentino que tuvo a 4 debutantes absolutos: Francisco Moreno, quien ingresó como titular, Leonel Oviedo, Juan Penoucos y Juan Martín Scelzo.
Tanto Felipe Contepomi como Rassie Erasmus, head coach visitante, presentaron formaciones que mezclaron titulares habituales con algunas caras nuevas y el resultado refleja que fue un partido parejo y el que la diferencia la hicieron los detalles.
Los Pumas estuvieron en ventaja 10 a 3 con un try de Benjamín Grondona, un gol y un penal de Santiago Carreras, pero los sudafricanos lo empataron antes del descanso con la conquista de Edwill Van der Merwe, una conversión y un penal de Sacha Feinberg Mngomezulu.
En la segunda parte los Springboks fueron más sólidos en la obtención y tuvieron el protagonismo del partido, pero solo pudieron quebrar la estoica resistencia de Los Pumas con un try de Cameron Hanekom, ayudado por el empuje del scrum, y la conversión del experimentado Handre Pollard, cuyo ingreso fue clave para que su equipo mantenga la diferencia.
Fue un buen partido de Los Pumas, que pese a la ausencia de varios titulares estuvieron al borde del empate y ahora se preparan para recibir a Australia el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.
*Los partidos están en HORA ARGENTINA.