Los Pumas jugaron de igual a igual, pero no pudieron con Sudáfrica, bicampeón del mundo

Los Pumas estuvieron en ventaja 10 a 3 con un try de Benjamín Grondona, un gol y un penal de Santiago Carreras, pero los sudafricanos lo empataron antes del descanso con la conquista de Edwill Van der Merwe, una conversión y un penal de Sacha Feinberg Mngomezulu.

En la segunda parte los Springboks fueron más sólidos en la obtención y tuvieron el protagonismo del partido, pero solo pudieron quebrar la estoica resistencia de Los Pumas con un try de Cameron Hanekom, ayudado por el empuje del scrum, y la conversión del experimentado Handre Pollard, cuyo ingreso fue clave para que su equipo mantenga la diferencia.

Fue un buen partido de Los Pumas, que pese a la ausencia de varios titulares estuvieron al borde del empate y ahora se preparan para recibir a Australia el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.

El calendario de Los Pumas en 2026

4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 – San Juan (Nations Championship)

18 de julio – Los Pumas 24 vs Inglaterra 31 – Santiago del Estero (Nations Championship)

8 de agosto – Los Pumas 10 vs Sudáfrica 17 – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)

5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)

6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)

14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)

21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)

27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

*Los partidos están en HORA ARGENTINA.