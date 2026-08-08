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Los Pumas jugaron de igual a igual, pero no pudieron con Sudáfrica, bicampeón del mundo

Los Pumas, con el mendocino Rodrigo Isgró como titular, jugaron de igual a igual contra Sudáfrica, bicampeón del mundo, antes de caer en el test match disputado en el estadio de Vélez

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumas estuvieron muy cerca del triunfo.

Los Pumas estuvieron muy cerca del triunfo.

Los Pumas, con el mendocino Rodrigo Isgró como titular, jugaron de igual a igual contra Sudáfrica, bicampeón del mundo, antes de caer por 17 a 10 en un test match disputado en el estadio de Vélez con una muy buena convocatoria de público.

Recién pasados los 60' de juego los Spingboks pudieron pasar al frente en el marcador ante un equipo argentino que tuvo a 4 debutantes absolutos: Francisco Moreno, quien ingresó como titular, Leonel Oviedo, Juan Penoucos y Juan Martín Scelzo.

Benjam&iacute;n Grondona hizo el try de Los Pumas ante los Sptingboks.

Benjamín Grondona hizo el try de Los Pumas ante los Sptingboks.

Tanto Felipe Contepomi como Rassie Erasmus, head coach visitante, presentaron formaciones que mezclaron titulares habituales con algunas caras nuevas y el resultado refleja que fue un partido parejo y el que la diferencia la hicieron los detalles.

Los Pumas estuvieron en ventaja 10 a 3 con un try de Benjamín Grondona, un gol y un penal de Santiago Carreras, pero los sudafricanos lo empataron antes del descanso con la conquista de Edwill Van der Merwe, una conversión y un penal de Sacha Feinberg Mngomezulu.

En la segunda parte los Springboks fueron más sólidos en la obtención y tuvieron el protagonismo del partido, pero solo pudieron quebrar la estoica resistencia de Los Pumas con un try de Cameron Hanekom, ayudado por el empuje del scrum, y la conversión del experimentado Handre Pollard, cuyo ingreso fue clave para que su equipo mantenga la diferencia.

Fue un buen partido de Los Pumas, que pese a la ausencia de varios titulares estuvieron al borde del empate y ahora se preparan para recibir a Australia el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.

El calendario de Los Pumas en 2026

  • 4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)
  • 11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 – San Juan (Nations Championship)
  • 18 de julio – Los Pumas 24 vs Inglaterra 31 – Santiago del Estero (Nations Championship)
  • 8 de agosto – Los Pumas 10 vs Sudáfrica 17 – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
  • 29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)
  • 5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)
  • 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)
  • 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)
  • 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)
  • 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

*Los partidos están en HORA ARGENTINA.

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