Huracán Las Heras perdió ante Olimpo y sigue sin sumar en la Zona Campeonato del Federal A

El Aurinegro en el arranque del partido encontró la diferencia y luego se replegó en su campo. El Globo tuvo algunas ocasiones para empatar en la primera etapa, pero falló en la definición.

En el segundo tiempo intentó el dueño de casa buscó revertir el resultado pero no pudo y cayó derrotado.

El equipo dirigido por Pablo Jofré no ha sumado puntos en estas dos primeras fechas en la etapa campeonato.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Por la 3ra fecha Huracán Las Heras jugará frente a Alvarado de Mar del Plata en condición de visitante.

Este encuentro se jugará el próximo miércoles en horario a confirmar.

La Síntesis:

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Matías Dieli, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Juan Aguilar; Santiago Úbeda, Nicolás Sandoval, Emiliano Bogado y Fernando Cortés; Juan Bonet y Alejandro Toledo. DT: Pablo Jofré.

Olimpo: Juan Pablo Lungarzo; Cristian Chimino, Nestor Moraghi, Martín Ferreyra y Luciano Lapetina; Manuel Vargas, Agustín Stancancato, Brian Gille y Antú Hernández, Marcelo Olivera y Federico González. DT: Carlos Mungo.

Gol: PT: 3’ Olivera.

Cambios: ST: inicio Albano Alesandrini por Coceres (HLH), 13’ Cristian Ibarra por González (O), 15’ Ignacio González y Enzo Montenegro por Aguilar y Úbeda (HLH), 23’ Agustín Bellone, Sebastián Fernández y Diego Ramírez por Stancato, Olivera y Hernández (O), 26' Leonardo Hertel por Vargas (O) y 32’ Máximo Rodriguez por Dieli (HLH).

Estadio: Huracán Las Heras.

Árbitro: Maximiliano Manduca.