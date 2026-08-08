Gimnasia y Esgrima visita a Instituto: hora, TV y probables formaciones

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima enfrentará a Instituto, equipo que diirigió.

Este encuentro frente a La Gloria, volverá a salir de la provincia. Será el segundo en condición de visitante en el Torneo Clausura luego de lo que fue la derrota con San Lorenzo, por 1 a 0, en el Nuevo Gasómetro.

Instituto, el equipo comandado por Diego Flores (ex DT de Godoy Cruz), viene de ganarle por 1-0 a Lanús en La Fortaleza. El conjunto de Alta Córdoba tiene seis unidades. Lleva dos triunfos consecutivos.

Facundo Lencioni en el torneo Apertura le marcó un gol a Instituto, en el triunfo por 1 a 0 en el Víctor Legrotaglie.

El último enfrentamiento entre el Lobo y la Gloria

Gimnasia y Esgrima venció 1 a 0 a Instituto por la 4ta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. En el estadio Víctor Legrotaglie, el gol del local lo marcó Facundo Lencioni. Esta fue la primera victoria en el Víctor Legrotaglie en Primera División 2026.

Probables formaciones