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Gimnasia y Esgrima visita a Instituto: hora, TV y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima jugará este sábado desde las 21.30 ante Instituto, en Córdoba, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Agustín Módica es el goleador de Gimnasia y Esgrima que este sábado visitará a Instituto, en Córdoba.
Agustín Módica es el goleador de Gimnasia y Esgrima que este sábado visitará a Instituto, en Córdoba.Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Este sábado, desde las 21.30, Gimnasia y Esgrima jugará ante Instituto en el estadio Monumental de Alta Córdoba.En el marco de la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro será Sebastián Zunino y podrás escuchar el partido, en vivo, por Radio Nihuil. La transmisión oficial estará a cargo de ESPN Premium.

Ezequiel Muñoz estará en la defensa de Gimnasia y Esgrima ante Instituto.

Ezequiel Muñoz estará en la defensa de Gimnasia y Esgrima ante Instituto.

Así llega Gimnasia y Esgrima al choque con Instituto

Gimnasia y Esgrima, el equipo dirigido por Darío Franco, viene de ganarle 2 a 0 a Unión de Santa Fe como local. Allí el Lobo logró su quinto triunfo al hilo en condición de local y se mantiene invicto (en casa) desde la llegada del entrenador.

Como consecuencia de ello, en la visita de este sábado por la noche ante Instituto, buscará una victoria que le permita hilvanar su segundo triunfo seguido en el certamen.

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima enfrentará a Instituto, equipo que diirigió.

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima enfrentará a Instituto, equipo que diirigió.

Este encuentro frente a La Gloria, volverá a salir de la provincia. Será el segundo en condición de visitante en el Torneo Clausura luego de lo que fue la derrota con San Lorenzo, por 1 a 0, en el Nuevo Gasómetro.

Instituto, el equipo comandado por Diego Flores (ex DT de Godoy Cruz), viene de ganarle por 1-0 a Lanús en La Fortaleza. El conjunto de Alta Córdoba tiene seis unidades. Lleva dos triunfos consecutivos.

Facundo Lencioni en el torneo Apertura le marcó un gol a Instituto, en el triunfo por 1 a 0 en el Víctor Legrotaglie.

Facundo Lencioni en el torneo Apertura le marcó un gol a Instituto, en el triunfo por 1 a 0 en el Víctor Legrotaglie.

El último enfrentamiento entre el Lobo y la Gloria

Gimnasia y Esgrima venció 1 a 0 a Instituto por la 4ta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. En el estadio Víctor Legrotaglie, el gol del local lo marcó Facundo Lencioni. Esta fue la primera victoria en el Víctor Legrotaglie en Primera División 2026.

Probables formaciones

  • Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú y Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
  • Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Guiffrey y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Julián Ceballos y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
  • Estadio: Instituto
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Adrián Franklin
  • TV: ESPN Premium

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