Cuánto cuesta viajar en el tren del que hablan todos y llevar el auto durante 800 kilómetros por lugares preciosos

Los jubilados tienen un 20% de descuento, mientras que los menores de 12 años pagan un 30% menos sobre la tarifa correspondiente. Durante agosto, el servicio de camarotes permanece momentáneamente fuera de disponibilidad.

Tren Patagónico: cuánto cuesta llevar el auto a Bariloche

Una de las prestaciones que distingue al servicio es la posibilidad de despachar el auto en un vagón furgón, especialmente acondicionado para trasladar los vehículos durante el recorrido.

El traslado cuesta $166.500 para vehículos de hasta 1,55 metros de altura y $229.000 para los de 1,56 metros o más. Estos valores son estimativos: al emitir el pasaje se suma el costo del seguro, calculado según la valuación fiscal del vehículo.

La reserva del espacio y la cotización definitiva deben realizarse en las boleterías de las estaciones, ya que este trámite no está disponible online.

El tren parte todos los viernes a las 17 desde Viedma y llega a Bariloche los sábados a las 12.10, después de unas 19 horas de viaje.

En el trayecto pasa por San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Comallo y Pilcaniyeu.

También ofrece Primera Sorefame, desde $88.500 para residentes y $106.500 para no residentes, y Pullman, con tarifas de $98.500 y $118.500, respectivamente. El recorrido incluye además un coche comedor con gastronomía patagónica.