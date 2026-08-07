Netflix estrenó la tercera temporada de una de las series románticas más vistas: tiene 10 nuevos capítulos

Basada en la novela de Ali Novak, Mi vida con los chicos Walter combina romance, drama y emociones en una historia que sigue atrapando a los fanáticos desde su debut. La producción cuenta con 3 temporadas de 10 capítulos cada una, consolidándose como una de las ficciones juveniles más populares de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Mi vida con los chicos Walter

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Mi vida con los chicos Walter versa: "Este emotivo drama sobre una adolescente que vive en un rancho con la familia de su tutora, en la que hay muchos chicos, está basada en la popular novela de Ali Novak".