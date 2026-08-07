El catálogo de Netflix continúa renovándose con series y películas que rápidamente conquistan a la audiencia. Entre los estrenos más esperados del año se encuentra la tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter, el exitoso drama adolescente que regresó este 6 de agosto de 2026 con nuevos episodios.
Netflix estrenó la tercera temporada de una de las series románticas más vistas: tiene 10 nuevos capítulos
La popular serie juvenil Mi vida con los chicos Walter regresó a Netflix con una nueva entrega de 10 episodios, manteniendo su fórmula de romance y drama.
Basada en la novela de Ali Novak, Mi vida con los chicos Walter combina romance, drama y emociones en una historia que sigue atrapando a los fanáticos desde su debut. La producción cuenta con 3 temporadas de 10 capítulos cada una, consolidándose como una de las ficciones juveniles más populares de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Mi vida con los chicos Walter
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Mi vida con los chicos Walter versa: "Este emotivo drama sobre una adolescente que vive en un rancho con la familia de su tutora, en la que hay muchos chicos, está basada en la popular novela de Ali Novak".
Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.
Netflix: tráiler de la serie Mi vida con los chicos Walter
Reparto de Mi vida con los chicos Walter, serie de Netflix
- Nikki Rodriguez
- Sarah Rafferty
- Marc Blucas
- Noah LaLonde
- Ashby Gentry
- Johnny Link
- Corey Fogelmanis
- Connor Stanhope
- Jaylan Evans
- Mya Lowe
- Ellie O'Brien
- Alisha Newton
- Kolton Stewart
- Zoe Soul
Dónde ver la serie Mi vida con los chicos Walter, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mi vida con los chicos Walter se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mi vida con los chicos Walter se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mi vida con los chicos Walter se puede ver en Netflix.
Qué dijo la crítica
El crítico Joel Keller, de Decider, destacó el atractivo de la producción al señalar: "En muchos sentidos, es el típico romance adolescente. Pero es lo suficientemente agradable, y la actuación principal de Nikki Rodríguez es lo suficientemente convincente, para mantenernos atentos."
Con una combinación de drama, romance y conflictos propios de la adolescencia, Mi vida con los chicos Walter vuelve a posicionarse entre las propuestas más destacadas de Netflix para quienes disfrutan de las series y películas juveniles cargadas de emoción.