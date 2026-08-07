Acusada: ¿es una víctima o una mente maestra? El dilema de la película de Netflix

Netflix: de qué trata la película Acusada

La historia sigue a una joven cuya vida se desmorona tras ser implicada en un crimen complejo y violento. El núcleo del relato no solo se centra en el juicio, sino en la fragilidad de la salud mental y cómo esta es utilizada -o manipulada- dentro del sistema judicial.

A diferencia de los thrillers convencionales, Acusada juega con la percepción del espectador: ¿es la protagonista una víctima de las circunstancias o una mente brillante ejecutando un plan maestro? Con un ritmo que no da respiro, la película explora la corrupción, los traumas del pasado y los grises éticos de la abogacía.

Netflix: tráiler de la película Acusada

Reparto de Acusada, película de Netflix

El éxito de esta producción descansa, en gran medida, en un elenco que combina la experiencia de leyendas de Bollywood con nuevos talentos que aportan frescura y tensión dramática.

El reparto principal está integrado por:

Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika

Pratibha Ranta

Sukant Goel

Monica Mahendru como Simran

Aditya Nanda

Daniele Secondi como Dr. Martin

Kallirroi Tziafeta

Dónde ver la película Acusada, según la zona geográfica