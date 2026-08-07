Netflix continúa ampliando su catálogo de series y películas internacionales con propuestas que llegan desde distintos rincones del mundo. Entre ellas se encuentra Acusada, un thriller de India que combina drama, misterio y tensión psicológica en una historia que mantiene el suspenso hasta el final.
Acusada: ¿es una víctima o una mente maestra? El dilema de la película de Netflix
Es un thriller de Netflix que desafía la percepción del espectador con una historia cargada de misterio, tensión y dilemas éticos
Con una duración de 1 hora y 47 minutos, esta producción de Bollywood se estrenó el 27 de febrero de 2026 y sigue la vida de una prestigiosa ginecóloga cuya exitosa carrera comienza a derrumbarse cuando enfrenta una serie de graves acusaciones. Mientras intenta demostrar su inocencia, también debe lidiar con el impacto que la situación provoca en su matrimonio y en su vida personal.
La película desarrolla una trama cargada de secretos, sospechas y conflictos morales, explorando cómo una reputación puede quedar en jaque de un momento a otro. Gracias a sus actuaciones y a un ritmo que no da respiro, Acusada se posiciona como una de las propuestas más interesantes para quienes disfrutan del suspenso.
Netflix: de qué trata la película Acusada
La historia sigue a una joven cuya vida se desmorona tras ser implicada en un crimen complejo y violento. El núcleo del relato no solo se centra en el juicio, sino en la fragilidad de la salud mental y cómo esta es utilizada -o manipulada- dentro del sistema judicial.
A diferencia de los thrillers convencionales, Acusada juega con la percepción del espectador: ¿es la protagonista una víctima de las circunstancias o una mente brillante ejecutando un plan maestro? Con un ritmo que no da respiro, la película explora la corrupción, los traumas del pasado y los grises éticos de la abogacía.
Netflix: tráiler de la película Acusada
Reparto de Acusada, película de Netflix
El éxito de esta producción descansa, en gran medida, en un elenco que combina la experiencia de leyendas de Bollywood con nuevos talentos que aportan frescura y tensión dramática.
El reparto principal está integrado por:
- Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika
- Pratibha Ranta
- Sukant Goel
- Monica Mahendru como Simran
- Aditya Nanda
- Daniele Secondi como Dr. Martin
- Kallirroi Tziafeta
Dónde ver la película Acusada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Acusada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Acusada se puede ver en Netflix.
- España: la película Acusada se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrenó la película de Bollywood "Acusada", un thriller de India que combina drama y misterio.
- Trama: Sigue a una ginecóloga cuya carrera y vida personal se ven afectadas por graves acusaciones.
- Producción: Dura 1h 47m, se estrenó el 27 de febrero de 2026 y está disponible en Netflix para Latinoamérica, EE. UU. y España.