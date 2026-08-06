Netflix y el thriller psicológico de 1 hora y media que mantiene la adrenalina hasta el final

Fin de semana en Croacia es una película de 1 hora y media dirigida por Kim Farrant que obtuvo críticas positivas por parte de la prensa especializada. "La mejor clase de historia comercial intencionadamente absurda. Los paisajes son magníficos, los giros mantienen la adrenalina bombeando y las interpretaciones son memorables", declaró Marya E. Gates de The Playlist.

"Libera y absorbente, aunque cada vez más endeble. Encontré refrescante su brevedad y sus rápidos giros", opinó Adrian Horton de The Guardian sobre esta película de Netflix.