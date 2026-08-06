La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un amplio catálogo de thrillers psicológicos que logran atrapar a los suscriptores con escenas de suspenso. Uno de ellos es Fin de semana en Croacia, una producción de 2022 que no deja de arrasar en el gigante de la N roja.
Netflix y el thriller psicológico de 1 hora y media que mantiene la adrenalina hasta el final
Con escenarios impactantes y giros argumentales, esta película de suspenso de Netflix mantiene la adrenalina de los espectadores.
Fin de semana en Croacia es una película de 1 hora y media dirigida por Kim Farrant que obtuvo críticas positivas por parte de la prensa especializada. "La mejor clase de historia comercial intencionadamente absurda. Los paisajes son magníficos, los giros mantienen la adrenalina bombeando y las interpretaciones son memorables", declaró Marya E. Gates de The Playlist.
"Libera y absorbente, aunque cada vez más endeble. Encontré refrescante su brevedad y sus rápidos giros", opinó Adrian Horton de The Guardian sobre esta película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Fin de semana en Croacia
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Fin de semana en Croacia versa: "Alojamiento de lujo, comidas suntuosas, vistas de ensueño: la escapada de fin de semana ideal. Hasta que su mejor amiga desaparece y su realidad comienza a desmoronarse".
Cuando su mejor amiga desaparece durante una escapada de fin de semana de chicas a Croacia, Beth se empeña en descubrir qué pasó. Pero cada pista revela una nueva e inquietante mentira, y sus esfuerzos por descubrir la verdad sacan a la luz amargos secretos.
Netflix: tráiler de la película Fin de semana en Croacia
Reparto de Fin de semana en Croacia, película de Netflix
- Leighton Meester como Beth
- Christina Wolfe como Kate
- Ziad Bakri como Zain
- Luke Norris como Rob
- Amar Bukvi como Pavic
- Iva Mihali como Kovac
Dónde ver la película Fin de semana en Croacia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Fin de semana en Croacia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Fin de semana en Croacia se puede ver en Netflix.
- España: la película Fin de semana en Croacia se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Película de Netflix: "Fin de semana en Croacia", un thriller psicológico de 2022, atrapa a los suscriptores con su suspenso.
- Trama principal: Una escapada de chicas a Croacia se complica cuando una amiga desaparece, revelando oscuros secretos.
- Elenco destacado: Leighton Meester y Christina Wolfe protagonizan este film disponible en Netflix.