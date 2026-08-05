La impactante serie que recién llegó y lo tiene todo: venganza de la mujer contra los hombres abusadores

A medida que la investigación avanza, las certezas comienzan a desaparecer y la línea que separa a los héroes de los villanos se vuelve cada vez más difusa.

A diferencia de otras producciones similares, Furia tiene como temática fundamental la venganza de una mujer contra los hombres que abusaron de ella en el pasado.

De este modo, se ponen sobre la mesa las nociones de justicia, la pasividad de las instituciones frente a los casos de género y cómo la perspectiva femenina puede ser la clave para que la justicia avance.

Furia muestra las consecuencias íntimas del trauma femenino. El deseo, el miedo y la culpa aparecen mezclados de una manera difícil de ordenar. Alice busca situaciones que de alguna manera reproducen aquello que intenta dejar atrás, como si la repetición ofreciera una ilusión de control.

Disney Plus: de qué trata la serie Furia

"La agente del FBI Alice Black le pisa los talones a una misteriosa y calculadora asesina en serie. Ambas buscan justicia a su manera pero, a medida que sus vidas se entrelazan, la línea que separa el bien del mal empieza a difuminarse", reza la sinopsis oficial de Disney Plus.

Disney Plus: reparto de la serie Furia

Emmy Rossum

Lola Petticrew

Scoot McNairy

Larissa Campos

Jake Lacy

Quincy Tyler Bernstine

Rob Yang

Tráiler de la serie Furia