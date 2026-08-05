Disney Plus acaba de lanzar uno de los grandes estrenos del 2026, la impactante serie que lo tiene todo, abusos, violencia de género, pero sobre todo mucha venganza, se trata de Furia.
La impactante serie que recién llegó y lo tiene todo: venganza de la mujer contra los hombres abusadores
Disney Plus acaba de lanzar uno de los grandes estrenos del 2026, la impactante serie que lo tiene todo, abusos, violencia de género, pero sobre todo mucha venganza
Furia (Furious), la nueva serie de Disney Plus creada por Elizabeth Meriwether, toma ese mecanismo como punto de partida para después prenderlo fuego. La investigación existe, los giros también, pero el conflicto se desarrolla en la distancia que separa la violencia sufrida por las mujeres de la violencia ejercida por ellas.
Con una protagonista que da sus primeros pasos dentro del FBI y una asesina en serie tan inteligente como impredecible, la historia promete mantener la tensión desde el primer episodio.
A medida que la investigación avanza, las certezas comienzan a desaparecer y la línea que separa a los héroes de los villanos se vuelve cada vez más difusa.
A diferencia de otras producciones similares, Furia tiene como temática fundamental la venganza de una mujer contra los hombres que abusaron de ella en el pasado.
De este modo, se ponen sobre la mesa las nociones de justicia, la pasividad de las instituciones frente a los casos de género y cómo la perspectiva femenina puede ser la clave para que la justicia avance.
Furia muestra las consecuencias íntimas del trauma femenino. El deseo, el miedo y la culpa aparecen mezclados de una manera difícil de ordenar. Alice busca situaciones que de alguna manera reproducen aquello que intenta dejar atrás, como si la repetición ofreciera una ilusión de control.
Disney Plus: de qué trata la serie Furia
"La agente del FBI Alice Black le pisa los talones a una misteriosa y calculadora asesina en serie. Ambas buscan justicia a su manera pero, a medida que sus vidas se entrelazan, la línea que separa el bien del mal empieza a difuminarse", reza la sinopsis oficial de Disney Plus.
Disney Plus: reparto de la serie Furia
- Emmy Rossum
- Lola Petticrew
- Scoot McNairy
- Larissa Campos
- Jake Lacy
- Quincy Tyler Bernstine
- Rob Yang
Tráiler de la serie Furia
En pocas palabras
- Disney Plus: estrenó la serie Furia, centrada en la venganza de mujeres contra abusadores.
- Trama: una agente del FBI persigue a una asesina en serie, difuminando la línea entre el bien y el mal.
- Temática: aborda la violencia de género, la justicia y las consecuencias del trauma femenino.