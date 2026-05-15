Guillermo Francella en Disney Plus: la película para ponerse "manija" de cara al Mundial

Por supuesto, que los textos estén basados en un cuento de Hernán Casciari es fundamental porque remarca esa mirada que parece simple, pero es muy profunda sobre Argentina en su máxima expresión: sufriendo, ganando y festejando -de manera única en el planeta- un mundial de fútbol.

Muchachos... tiene imágenes documentales que van desde cámaras instaladas en diversas casas de familia que sufren frente al televisor como videos hiper viralizados en redes sociales que muestran desde los festejos más medidos a locuras que ni el más atrevido de los guionistas hubiera imaginado y habría sido imposibles de filmar. ¿O alguien piensa que se puede producir la cantidad de tomas con -literalmente- millones de personas en la calle vestidas de celeste y blanco?.

Es que Muchachos... en la voz de Guillermo Francella lo plantea desde el principio: "...no fue un Mundial lo que ganamos, no. Fue otra cosa, fue un desahogo, fue algo único".

Cada partido (mejor dicho batalla), toma y detalle, sumados a la música (una literal banda sonora que se forjó a fuerza de resultados y fe) y la genial edición hacen que la película sea eso: única.

Muchachos Disney Plus Francella 2

Ver de nuevo las jugadas, las reacciones de la gente en la cancha y en sus hogares, los gestos de Scaloni, Martínez, Lionel y el resto de La Scalonetta es goce puro, desprovisto del sufrimiento del 2022, cuando vimos los partidos en vivo y estábamos al borde de descompensarnos.

Repito: la vi tres veces y no me canso. Es más, estoy para la cuarta.

Sinopsis de Muchachos, la película de la gente

La sinopsis en la plataforma Disney Plus señala: Muchachos: La película de la gente, narrada por Guillermo Francella y basada en un cuento de Hernán Casciari, invita a los espectadores a sumergirse en el corazón de la hinchada argentina y volver a sufrir, reír, llorar y revivir los siete partidos del Mundial y sus festejos.

Tráiler de Muchachos, la película de la gente