Los secretos de Homo Argentum, la exitosa película de Guillermo Francella

HOMO ARGENTUM Guillermo Francella protagoniza cada una de las historias de Homo Argentum

En contraposición, los detractores de Milei respondieron en X con El Secreto de sus Ojos, película ganadora de un premio Oscar y que sí tuvo el apoyo del INCAA.

Más allá de la discusión política, Homo Argentum, tiene varios detalles que no muchos saben de cómo se hizo y de sus actores.

Los secretos de la película de Guillermo Francella: Homo Argentum

En sus primeros días, Homo Argentum sumó más espectadores en los cines que todas las demás películas juntas que se están exhibiendo. Vendió más de 72.000 entradas contra un total de 117.000 posibles

Si bien, la película posee 16 historias, originalmente ese número era mucho más grande. En total, se llegaron a crear 40 historias diferentes, aunque no todas se filmaron.

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella

La idea de la película Homo Argentum no es algo nuevo. Posee como referencia al film italiano I mostri (1963) de Dino Risi. Incluso, el hecho de hacer una película con varias historias diferentes ha sido muy explotado en el cine, desde Relatos Salvajes hasta Love Actually.

En total, fueron nueve semanas de filmación para crear Homo Argentum. Luego vino la etapa de montaje y posproducción. Lo cierto es que más allá de las controversias políticas y de los gustos personales, la película de Guillermo Francella se puede convertir en uno de los grandes éxitos del cine argentino de los últimos años.

pelicula homo argentum Guillermo Francella en una de las historias de Homo Argentum

Un detalle muy curioso de esta película tiene que ver con el nombre, ya que si bien, está en latín, es incorrecta la elección de palabras, ya que "Homo" es masculino, mientras que "Argentum" es una palabra neutra, por lo que no hay concordancia. Para que la haya, la película debería haberse llamado "Homo Argentus" y no "Homo Argentum"