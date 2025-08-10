Guillermo Francella impacta con la película argentina basada en hechos reales

clan1

El Clan fue un éxito rotundo en Argentina, y se convirtió en la cinta más vista de la historia del país, superando a Relatos Salvajes.

Además, fue candidata al Oscar como mejor película extranjera, obtuvo el Goya a la mejor película hispanoamericana y se hizo con el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia, entre otros muchos galardones.

La historia se basa en el caso policial del Clan Puccio, que conmocionó a la sociedad argentina a principios de los 80.

Tras la aparente normalidad de la familia Puccio se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro y al asesinato. Arquímedes, el patriarca, miembro del Servicio de Inteligencia desde la dictadura, lidera y planifica las operaciones.

Disney Plus: de qué se trata la película El Clan

La reseña de la película El Clan, cuenta que en la Argentina de los años 80, y afincados en un lujoso barrio de Buenos Aires, la familia Puccio vive perfectamente integrada como familia ejemplar, de hecho, el hijo mayor, Alejandro, es estrella de un club de rugby.

Pero, aunque no levantan sospechas, los negocios de esta familia son una tapadera. El clan realiza toda clase de extorsiones, secuestros, torturas y asesinatos.

Arquímedes, el patriarca, lidera y planifica las operaciones. Bajo la protección de la policía, este clan familiar recaudaba fortunas a partir de un sistema de secuestros y extorsiones. Este era su medio de vida, que gozaba de completa impunidad.

Disney Plus: reparto de la película El Clan

Guillermo Francella

Peter Lanzani

Inés Popovich

Gastón Cocchiarale

Giselle Motta

Franco Masini

Antonia Bengoechea

Gabo Correa

Trailer de la película El Clan