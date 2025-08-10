juegosdelhambre1 Un clásico. Netflix tiene la excelente película con Jennifer Lawrence, Los juegos del hambre, en llamas.

Atrás dejaron a sus amigos y su familia, teniendo ambos que participar en un 'tour de la victoria' por todos los distritos.

Durante ese largo viaje, Katniss se da cuenta de que se está gestando una rebelión, pero en el Capitolio todo sigue igual y bajo estricto control del Presidente Snow, que está organizando los 75º Juegos del Hambre, denominados 'El Vasallaje': una competición especial con una inesperada novedad que cambiará Panem para siempre.

Se trata de una película muy efectista que apela sobre todo al estómago, con efectos especiales que nos trasladan el miedo, la amenaza o el sufrimiento de los protagonistas hasta hacerlo sentir nuestro. Padecemos injustificados latigazos, la persecución de animales salvajes o incluso, la voracidad de una densa niebla que envenena todo a su paso.

Netflix: de qué se trata la película Los juegos del hambre: en llamas

El temible presidente Snow tiene un maquiavélico plan para tomarse la revancha después del ridículo que sufrió el Capitolio con la victoria de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y Peeta Mellark en los 74 Juegos del Hambre: organizar una edición especial de este particular Battle Royale -que solo pasa una vez cada 25 años- que contará con ganadores de años anteriores.

Netflix: reparto de la película Los juegos del hambre: en llamas

Jennifer Lawrence

Hutcherson

Liam Hemsworth

Philip Seymour Hoffman

Stanley Tucci

Woody Harrelson

Trailer de la película Los juegos del hambre: en llamas

