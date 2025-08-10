Un clásico. Netflix tiene la excelente película con Jennifer Lawrence

Un clásico. Netflix tiene la excelente película con Jennifer Lawrence, Los juegos del hambre, en llamas.

En su extenso catálogo de series y película, Netflix tiene la cinta con Jennifer Lawrence que la lanzó al estrellato, Los juegos del hambre: en llamas.

Tras vencer en los 74º Juegos del Hambre anuales, la joven Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y su compañero Peeta Mellark regresan a casa.

Atrás dejaron a sus amigos y su familia, teniendo ambos que participar en un 'tour de la victoria' por todos los distritos.

Durante ese largo viaje, Katniss se da cuenta de que se está gestando una rebelión, pero en el Capitolio todo sigue igual y bajo estricto control del Presidente Snow, que está organizando los 75º Juegos del Hambre, denominados 'El Vasallaje': una competición especial con una inesperada novedad que cambiará Panem para siempre.

Se trata de una película muy efectista que apela sobre todo al estómago, con efectos especiales que nos trasladan el miedo, la amenaza o el sufrimiento de los protagonistas hasta hacerlo sentir nuestro. Padecemos injustificados latigazos, la persecución de animales salvajes o incluso, la voracidad de una densa niebla que envenena todo a su paso.

Netflix: de qué se trata la película Los juegos del hambre: en llamas

El temible presidente Snow tiene un maquiavélico plan para tomarse la revancha después del ridículo que sufrió el Capitolio con la victoria de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y Peeta Mellark en los 74 Juegos del Hambre: organizar una edición especial de este particular Battle Royale -que solo pasa una vez cada 25 años- que contará con ganadores de años anteriores.

Netflix: reparto de la película Los juegos del hambre: en llamas

  • Jennifer Lawrence
  • Hutcherson
  • Liam Hemsworth
  • Philip Seymour Hoffman
  • Stanley Tucci
  • Woody Harrelson

Trailer de la película Los juegos del hambre: en llamas

Embed - Los Juegos del Hambre: En Llamas | Tráiler oficial 4K (Español) #LosJuegosdelHambre #trailerespañol

Dónde ver Los juegos del hambre: en llamas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Los juegos del hambre: en llamas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Los juegos del hambre: en llamas no se puede ver en Netflix.
  • España: la película Los juegos del hambre en llamas no está disponible en Netflix.

