Pero como no podía ser de otra manera, el fútbol se impuso y marcó agenda. A la hora de hablar sobre su querido Racing y la salida de Maxi Salas a River, fue contundente: "Lo que pasó con Salas fue doloroso. Todos decíamos, ustedes también, que era la mejor delantera del fútbol argentino y la desarmaron. Desconozco los motivos, no solamente deben haber sido económicos. Pero si el chico se quería ir del club, ¿qué podes hacer? Como hincha me dolió, me mató".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1953133464858820644&partner=&hide_thread=false "LA SALIDA DE SALAS FUE MUY DOLOROSA... DESARMARON LA MEJOR DELANTERA DEL FÚTBOL ARGENTINO"



Guillermo Francella, palabra autorizada en Racing.



Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/skxTh0Gt3Z — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 6, 2025

Sobre si la Academia está obligada a levantar la Copa Libertadores a finales de la temporada, sentenció: "Obligado no, pero estoy esperanzado por esta energía que hay. Hay una vibra fuerte. Los veo muy metidos a todos los chicos y que aman al club. Mucha gente termina amando al club".