Alejandro Abaurre y su retorno al Atlético Club San Martín: "Vuelvo a dirigir en un club con mucha historia"

Abaurre tendrá su debut este domingo desde las 16 frente a FADEP, en el cruce de equipos mendocinos en el estadio Libertador General San Martín, por la 8va fecha del Grupo C del Torneo Federal A.

Toti Maldonado y Abaurre. Alejandro Abaurre a la derecha , junto al Toti Maldonado su ayudante de campo. Foto: Prensa Atlético Club San Martín

Alejandro Abaurre habló con Ovación y sobre su llegada al Atlético Club San Martín, contó: "En lo personal estoy contento de poder tener la oportunidad de dirigir. Esta profesión es mi pasión y la amo y me genera volver a hacerlo en un club importante que conozco y con mucha historia".

"Hemos llegado en momento que no es el mejor. Llevamos unos días trabajando para que todo se pueda revertir y salgamos adelante", agregó.

"El fútbol que siento es de buscar el arco contrario, es lo que intentaremos hacer y que en un corto plazo podamos encontrar buenos resultados. No conozco otra herramienta que no sea el trabajo", afirmó Alejandro Abaurre. "El fútbol que siento es de buscar el arco contrario, es lo que intentaremos hacer y que en un corto plazo podamos encontrar buenos resultados. No conozco otra herramienta que no sea el trabajo", afirmó Alejandro Abaurre.

Los objetivos de Alejandro Abaurre

Con respecto a sus objetivos, afirmó: "Cuando se llega a una institución intentamos tener protagonismo y pelear los primeros puestos. Es lo que todos deseamos y salir de este momento difícil. Siempre cuando vamos a un club trabajamos con las mismas ganas y dejamos todo".

abaurre Alejandro Abaurre tendrá su debut este domingo de local ante FADEP. Foto: Prensa Atlético Club San Martín

Su debut será ante FADEP

Alejandro Abaurre tendrá su estreno ante FADEP, que viene de ascender al Federal A y tiene como entrenador a Diego Pozo, fue su ayudante de campo en Gutiérrez Sport Club. Será un partido duro y muy difícil como todos en esta categoría. No hay ningún rival cómodo en este torneo.

abaurre., presentacion.

Sobre el crecimiento del fútbol mendocino

Alejandro Abaurre habló sobre el presente en el ‘fútbol mendocino. "Está viviendo un momento muy lindo. Muchos clubes están buscando crecer como institución y tratar de buscar objetivos importantes. Nosotros los técnicos tengamos oportunidades de dirigir en categorías superiores", afirmó.