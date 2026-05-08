Boca y Claudio Úbeda definen el once titular para jugar con Huracán por los playoffs del Torneo Apertura

La gran incógnita de Boca pasa por el arco, debido a que en el último partido Leandro Brey debió pedir el cambio por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y podría decir presente este sábado.

La probable formación de Boca sería con Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Más allá del arquero, el otro cambio respecto del partido ante Barcelona, en Guayaquil, será el ingreso de Bareiro (no jugó una suspensión) en lugar de Milton Giménez.

Ander Herrera, la buena noticia de Boca

Ander Herrera, recuperado de su lesión, estará disponible para el DT Claudio Úbeda y reemplazará a Lucas Janson en la nómina de 24 futbolistas citados para el cruce de este sábado.

Las otras novedades son que el paraguayo Bareiro ocupará entre los citados el lugar del juvenil arquero Fernando Rodríguez y el chileno Carlos Palacios, recuperado de su lesión, ya trabaja a la par de sus compañeros.