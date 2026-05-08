"CUBO": el nuevo programa de entrevistas de El Siete donde el management se muestra sin maquillaje

"CUBO" es un programa de entrevistas sobre management real. Su propuesta es entrar en las zonas menos visibles de la conducción empresaria joven: las tensiones, contradicciones, costos personales, decisiones incómodas y aprendizajes que forman parte del camino de liderar.

El ciclo será conducido por Miguel Furque, mentor de líderes y equipos directivos, speaker y experto en management. Miguel acompaña a fundadores y líderes en procesos de crecimiento, transformación y mejora organizacional. Su estilo combina análisis estratégico, mirada humana y aplicación práctica.

CUBO programa de entrevistas de El Siete con Miguel Furque Miguel Furque conduce "CUBO", ciclo de entrevistas con personalidades del negocio y el management que se verá por El Siete en su plataforma digital y de TV abierta. Foto: Gentileza El Siete

Cada entrevista de "CUBO" se construye desde una premisa clara: liderar implica crecer, decidir, sostener resultados, atravesar pérdidas, gestionar contradicciones, convivir con el desgaste y enfrentar momentos de soledad.

El programa se estructura sobre seis grandes ejes narrativos, llamados “caras” de CUBO: el ego como motor y sabotaje, la mentira necesaria, la culpa por ganar, el juego del poder, aquello que desborda y la identidad rota.

El programa llegará a El Siete en streaming y por TV

Estos enfoques permiten abordar el liderazgo desde lugares poco habituales pero profundamente presentes en la vida de quienes dirigen empresas, equipos y proyectos.

La propuesta busca abrir conversaciones honestas con líderes dispuestos a compartir lo que realmente implica construir, sostener y hacer crecer una empresa.

"CUBO" tendrá una emisión semanal y contará con distribución en plataformas digitales, redes sociales y espacios vinculados a El Siete y Miguel Furque.

Ciclo de entrevistas con emprendedores que valen la pena conocer

El formato incluirá entrevistas completas y contenidos derivados para distintos canales, con el objetivo de acercar estas conversaciones a una audiencia interesada en negocios, liderazgo, gestión, cultura emprendedora y nuevas formas de pensar el trabajo directivo.

"'CUBO' es una entrevista para que valga la pena. Queremos hablar de aquello que muchas veces queda fuera del relato público pero que otros líderes necesitan escuchar", afirman los creadores del programa.

Con este lanzamiento, Grupo América Interior incorpora un contenido enfocado en el mundo empresarial desde una perspectiva más humana, crítica y de management contemporáneo.