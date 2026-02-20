El Siete presenta "La esencia de Mendoza": un homenaje a la Vendimia 2026

1

El sabor y el paisaje de nuestra tierra en Vendimia

Para lograr esa atmósfera auténtica que respira Mendoza, la producción contó con la colaboración de emprendedores locales que aportaron su arte y sus productos para recrear un escenario típicamente regional.

La calidez del entorno fue posible gracias a la hospitalidad de Casa Glebinias – Hotel y Jardín, cuyos rincones sirvieron de marco ideal para las escenas. La ambientación se completó con la impronta artística de El Almacén del Artesano, encargados de las pinturas que dieron color al set.

En una mesa mendocina no pueden faltar los sabores que nos representan: la propuesta gastronómica estuvo integrada por las exquisiteces de La Quesotería, quienes aportaron la tradicional picada, junto a la selección de embutidos y fiambres de Renato Salumería, y los vinos propios de Casa Glebinias, logrando una composición visual y sensorial que refleja el espíritu del convite regional.

