En el marco de una nueva temporada vendimial, Canal Siete estrena su flamante spot institucional: “La esencia de Mendoza, vendimia en el Siete”. Esta pieza audiovisual busca homenajear el evento que nos distingue a nivel mundial, capturando la verdadera mística de una época definida por el festejo, el reencuentro y la unión de los mendocinos.
El Siete presenta "La esencia de Mendoza": un homenaje a la Vendimia 2026
Mendoza se prepara para su fiesta máxima y El Siete lo celebra con una producción que pone en valor la identidad local, sus figuras y el trabajo de su gente
Un equipo de identidad local
El spot reúne a las figuras más queridas de la pantalla, como Gisela Campos, Ornella Ferrara, Sergio “Tano” Robles, Alejandro Ortega y Daniela Gutiérrez, entre otros grandes talentos del canal. A través de sus relatos, se recorren momentos icónicos de nuestra festividad —como el Carrusel, la Vía Blanca y el Acto Central—, haciendo especial foco en la intimidad de las familias que comparten la mesa mientras siguen la cobertura exclusiva de El Siete.
Esto se logró con el apoyo de Mendoza Shopping y Duci Ópticas, marcas mendocinas que nos acompañaron en este homenaje.
El sabor y el paisaje de nuestra tierra en Vendimia
Para lograr esa atmósfera auténtica que respira Mendoza, la producción contó con la colaboración de emprendedores locales que aportaron su arte y sus productos para recrear un escenario típicamente regional.
La calidez del entorno fue posible gracias a la hospitalidad de Casa Glebinias – Hotel y Jardín, cuyos rincones sirvieron de marco ideal para las escenas. La ambientación se completó con la impronta artística de El Almacén del Artesano, encargados de las pinturas que dieron color al set.
En una mesa mendocina no pueden faltar los sabores que nos representan: la propuesta gastronómica estuvo integrada por las exquisiteces de La Quesotería, quienes aportaron la tradicional picada, junto a la selección de embutidos y fiambres de Renato Salumería, y los vinos propios de Casa Glebinias, logrando una composición visual y sensorial que refleja el espíritu del convite regional.
Ficha Técnica:
- Producción General: Matías Arrieta Fanchin y Sebastián Palma.
- Asistencia de producción: Marketing Grupo América Interior.
- Realización Audiovisual: Sofía Crescitelli y equipo.
- Redes Marketing Grupo América Interior: Lucas Canales.