Grupo América Interior llevará a Mendoza una cobertura especial del Mundial FIFA 2026

futbol-selecciona argentina-bombonera Se viene la gran fiesta del fútbol y Grupo América estará allí para mostrar todos sus detalles. Imagen ilustrativa.

Los enviados especiales a Estados Unidos

Además de la transmisión de partidos, Grupo América Interior enviará un equipo periodístico especial a Estados Unidos, desde donde se generará contenido propio en el lugar de los hechos, con información de primera mano, testimonios, color, análisis y la mirada mendocina sobre todo lo que suceda alrededor de la Copa del Mundo.

Sergio Robles y Amadeo Inzirillo serán las caras visibles del equipo de enviados, realizando salidas en vivo y despachos para los distintos medios del grupo, ampliando el alcance de la cobertura a través de Diario UNO, Radio Nihuil y Canal Siete, con una propuesta coordinada que permitirá seguir el Mundial en múltiples formatos y plataformas.

Tano y Amadeo Mundial 2026 Grupo América enviará un equipo periodístico especial a Estados Unidos para generar contenido propio desde el lugar de los hechos, con Sergio Robles y Amadeo Inzirillo como enviados.

A través de Diario UNO y su sección deportiva, Ovación, la audiencia podrá acceder a noticias, crónicas, estadísticas en tiempo real, coberturas digitales y contenido actualizado durante toda la competencia, con foco en la información relevante para Mendoza, Argentina y los fanáticos del fútbol.

La cobertura de radio Nihuil

Por su parte, Radio Nihuil acompañará el pulso mundialista con la transmisión de los principales partidos del evento, salidas especiales, móviles, análisis y la participación de sus equipos periodísticos, llevando a sus oyentes la actualidad del torneo con la inmediatez y la cercanía que caracterizan a la radio líder de noticias de Mendoza.

Para Grupo América Interior, esta cobertura representa una nueva apuesta por fortalecer sus marcas, integrar sus plataformas y ofrecer a sus audiencias una experiencia informativa completa, combinando televisión, radio, medios digitales y presencia en territorio.

En 2026, el fútbol se vivirá con una cobertura especial, cercana y mendocina. Canal Siete será La Casa del Mundial, y junto a Diario UNO y Radio Nihuil, Grupo América Interior acompañará cada emoción de una Copa del Mundo histórica.