Cómo hacer un impermeabilizante casero con hojas de cactus para proteger techos de lluvia y humedad

Según explica la fuente citada, el nopal es una planta perteneciente a la familia de las cactáceas. Este ejemplar, caracterizado por su consistencia carnosa y por poseer espinas, da como fruto la tuna.

Si bien es muy valorada por su rico perfil nutricional, el cual incluye fibra dietética, goma, pectina, mucílago, calcio, vitaminas A, B1, B2 y B3, betacaroteno y proteínas, y sus diversas propiedades medicinales, su utilidad se extiende con éxito al cuidado del hogar.

El secreto reside en el mucílago, comúnmente conocido como la baba del nopal. A partir de esta sustancia natural extraída del cactus, es posible fabricar una pintura que actúa como una eficiente barrera impermeabilizante.

nopal Las hojas de este cactus nos ayudarán a elaborar el impermeabilizante.

Para crear este impermeabilizante, los pasos a seguir son los siguientes:

En primer lugar, obtener las hojas de nopal. Posteriormente, en un recipiente profundo, agregar 15 litros de agua limpia.

Luego, partir las hojas en cuadritos y agregar a la mezcla 5 kilos de cal.

Dejar reposar la preparación por un periodo de 24 a 48 horas para que, durante este tiempo, el nopal suelte la baba. Una vez transcurrido este lapso, retirar los cuadritos con un colador, dejando la baba lista para utilizarse.

Finalmente, aplicar el impermeabilizante como si fuera pintura, dándole dos manos al techo. Para obtener un acabado con algún tono en particular, podemos agregar colorante a la mezcla.

Este impermeabilizante casero destaca por su versatilidad, ya que podemos aplicar sobre cualquier tipo de construcción, ya sea edificada con tierra, cemento u otros materiales, con el fin de protegerla y evitar las filtraciones en días de lluvia.