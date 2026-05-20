Cómo sellar las goteras del techo y ponerle fin a la humedad con un sencillo impermeabilizante casero

Las filtraciones en el techo representan una de las amenazas más comunes para la integridad de cualquier vivienda. Cuando el agua de lluvia penetra a través de las fisuras, se generan goteras que no solo deterioran la estructura, sino que propician la aparición de humedad, moho y daños estéticos. Para solucionar este inconveniente, hoy aprenderás a preparar un impermeabilizante casero con pocos materiales.
Adiós a la humedad: prepará este impermeabilizante para sellar goteras en el techo
Según viejos albañiles, podemos elaborar un efectivo impermeabilizante casero que se destacará por su alta efectividad, durabilidad y bajo costo. En concreto, para preparar este sellador necesitaremos de cemento común, un sellador vinílico o acrílico y la marmolina, también conocida como polvo impalpable de mármol.
Para llevar a cabo este procedimiento requeriremos proporciones específicas y herramientas de albañilería:
- 5 kg de cemento,
- 5 kg de polvo de mármol fino
- 2 litros de sellador acrílico
- Agua limpia
- Recipiente amplio para realizar el preparado
- Espátula para esparcir el producto
- Cepillo o brocha
Para preparar este impermeabilizante casero es menester identificar con precisión las fisuras en el techo y luego proceder a limpiar profundamente el área, asegurando la remoción total de polvo, grasa, residuos sueltos y cualquier rastro de hongos que pueda perjudicar el agarre del material.
Una vez despejada la zona, mezclar en seco el cemento y la marmolina dentro del contenedor hasta lograr una distribución completamente homogénea. Posteriormente, incorporar el agua de manera paulatina mientras agitamos la preparación de forma constante, buscando obtener una textura fluida similar a la de una pintura de cuerpo espeso.
En ese punto, verter la mitad del compuesto acrílico, integrando todo firmemente para darle a la preparación una flexibilidad y adherencia superior.
Antes de proceder a la aplicación directa, humedecer sutilmente la superficie del techo con un poco de agua utilizando una brocha. Este paso técnico es fundamental, ya que previene que la losa absorba la humedad de la mezcla de forma abrupta, ralentizando el secado y garantizando un anclaje óptimo del impermeabilizante.
Con la ayuda de la espátula, extender una primera capa delgada del sellador casero directamente sobre la grieta, cubriendo también un margen de seguridad a su alrededor. Luego de que se seque por completo, efectuar la aplicación de una segunda capa. Esta doble cobertura sellará los poros de manera hermética, erradicando las goteras y filtraciones del techo de forma permanente.