Cómo sellar las goteras del techo y ponerle fin a la humedad con un sencillo impermeabilizante casero

Para llevar a cabo este procedimiento requeriremos proporciones específicas y herramientas de albañilería:

5 kg de cemento,

5 kg de polvo de mármol fino

2 litros de sellador acrílico

Agua limpia

Recipiente amplio para realizar el preparado

Espátula para esparcir el producto

Cepillo o brocha

Para preparar este impermeabilizante casero es menester identificar con precisión las fisuras en el techo y luego proceder a limpiar profundamente el área, asegurando la remoción total de polvo, grasa, residuos sueltos y cualquier rastro de hongos que pueda perjudicar el agarre del material.

Una vez despejada la zona, mezclar en seco el cemento y la marmolina dentro del contenedor hasta lograr una distribución completamente homogénea. Posteriormente, incorporar el agua de manera paulatina mientras agitamos la preparación de forma constante, buscando obtener una textura fluida similar a la de una pintura de cuerpo espeso.

En ese punto, verter la mitad del compuesto acrílico, integrando todo firmemente para darle a la preparación una flexibilidad y adherencia superior.

Antes de proceder a la aplicación directa, humedecer sutilmente la superficie del techo con un poco de agua utilizando una brocha. Este paso técnico es fundamental, ya que previene que la losa absorba la humedad de la mezcla de forma abrupta, ralentizando el secado y garantizando un anclaje óptimo del impermeabilizante.

gotera Adiós goteras: el impermeabilizante casero que sella las fisuras del techo.

Con la ayuda de la espátula, extender una primera capa delgada del sellador casero directamente sobre la grieta, cubriendo también un margen de seguridad a su alrededor. Luego de que se seque por completo, efectuar la aplicación de una segunda capa. Esta doble cobertura sellará los poros de manera hermética, erradicando las goteras y filtraciones del techo de forma permanente.