Fundación Grupo América y Maipú inauguraron un nuevo playón deportivo en el marco de Vendimia Solidaria

El playón beneficiará de manera directa a más de 700 familias del Barrio El Pedregal y zonas aledañas, además de acompañar el desarrollo de seis escuelitas de fútbol que funcionan en la comunidad y contienen diariamente a niños, niñas y adolescentes del barrio.

Deporte, inclusión y oportunidades

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto que Fundación Grupo América viene impulsando junto a distintos municipios y organizaciones sociales para recuperar espacios públicos y transformarlos en lugares de encuentro, inclusión y participación comunitaria. En el caso de Maipú, este nuevo espacio se suma a otros tres playones deportivos inaugurados anteriormente junto al municipio.

inauguración playón deportivo El Pedregal 3 (1) Desde el primer momento, vecinos, niños y familias del Barrio El Pedregal se apropiaron del nuevo playón deportivo, transformándolo en un espacio de encuentro, juego y participación comunitaria Foto: Lucas Castro/Diario UNO

Durante la jornada inaugural, vecinos y vecinas, niños, niñas y jóvenes participaron de distintas actividades recreativas y deportivas, apropiándose desde el primer día de un espacio pensado para compartir, crecer y fortalecer los vínculos comunitarios.

“Desde Maipú estamos muy contentos y muy agradecidos con Fundación Grupo América, porque llevamos muchos años trabajando juntos y en cada playón deportivo construido en conjunto podemos ver la felicidad no solo de los niños y niñas, sino también de sus familias. Finalmente, este tipo de espacios terminan siendo un punto de encuentro para toda la comunidad, no solo del barrio sino también de otras zonas”, expresó Emiliano Salei, titular del Concejo Deliberante de Maipu en representación del Intendente Matías Stevanato.

Vendimia Solidaria convertida en obras concretas

La inauguración contó además con la participación de la Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez, y de la Virreina Nacional, Agustina Giacomelli, quienes acompañaron la jornada y destacaron el impacto social que genera el programa Vendimia Solidaria en distintas comunidades de Mendoza.

inauguración playón deportivo El Pedregal Maipú 2 (De izquierda a derecha) Julieta Crespi, Reina Departamental de Maipú; Azul Antolínez, Reina Nacional de la Vendimia 2026; y Agustina Giacomelli, Virreina Nacional de la Vendimia, acompañaron y engalanaron la jornada inaugural del nuevo playón deportivo del Barrio El Pedregal. Foto: Lucas Castro/Diario UNO

“La verdad es que estamos más que contentas de ver cómo lo recaudado en Vendimia Solidaria se convierte en una realidad más que concreta para la comunidad de Rodeo del Medio. Es muy lindo ver esta faceta de la Vendimia que se escapa de los escenarios y se transforma en acciones concretas y beneficios sociales para todos estos niños”, expresó Azul Antolinez, Reina Nacional de la Vendimia 2026.

“Es un día de celebración. Esta es la cuarta obra de este tipo que realizamos junto a Maipú, pero lo más importante es el alcance: más de 700 familias de este barrio y de otros barrios colindantes podrán disfrutar de este espacio. Desde Fundación Grupo América siempre acompañamos estos lugares de inclusión”, destacó Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.

El legado de Huguito

Pero quizás una de las historias más conmovedoras de la jornada fue la de Hugo López, director de la escuelita de fútbol Huguito, quien hace 19 años decidió transformar el dolor por la pérdida de su hijo adolescente en una misión solidaria y comunitaria.

Su hijo, Huguito, compartía junto a él la pasión por el deporte y la convicción de que el fútbol podía convertirse en una herramienta de inclusión y contención para chicos y jóvenes del barrio. Tras su fallecimiento en un accidente automovilístico, Hugo se propuso un objetivo: construir en el corazón del barrio un espacio que uniera a toda la comunidad.

Inauguracion playón deportivo El Pedregal 4 vistiendo la camiseta de la selección Argentina, Hugo López, impulsor del proyecto del playón deportivo del Barrio El Pedregal, junto a vecinos y familiares de niños y niñas que asisten a la Escuelita de Fútbol Huguito Foto: Lucas Castro/Diario UNO

Hoy, ese sueño ya es una realidad.

“Es un homenaje a mi hijo Huguito, fallecido hace 19 años. Cuando veo a un niño correr en este lugar, es como si lo viera a él en cada chico que corre en la cancha. Hago de cuenta que corre él. Por eso para mí es una alegría enorme y no tengo más que palabras de agradecimiento para Fundación Grupo América y el municipio, que hicieron esto posible”, expresó emocionado.

Más allá de la infraestructura, el nuevo playón representa una apuesta concreta por la inclusión, la convivencia y el fortalecimiento comunitario. Porque cuando el deporte ocupa un lugar central, también crecen el encuentro, la participación y las oportunidades para cientos de niños, niñas y familias.