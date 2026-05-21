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Fundación Grupo América y Academia Amelie impulsan becas para transformar historias a través de la formación

Desde 2017, Academia Amelie y Fundación Grupo América otorgaron más de 300 becas de formación profesional en estética y peluquería.

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
(en el centro) Erica Gómez, directora de Academia Amelie junto a Gabriela Alé, directora Ejecutiva de Fundación Grupo América acompañando la alegría de los nuevos becarios 2026.

(en el centro) Erica Gómez, directora de Academia Amelie junto a Gabriela Alé, directora Ejecutiva de Fundación Grupo América acompañando la alegría de los nuevos becarios 2026.

Foto: Academia Amelie

Fundación Grupo América y Academia Amelie concretaron una nueva entrega de 20 becas de formación profesional destinadas a personas que buscan capacitarse, aprender un oficio y generar nuevas oportunidades de crecimiento personal y laboral. La iniciativa forma parte de un trabajo conjunto que ambas instituciones impulsan desde 2017.

La propuesta académica incluye especializaciones en estética, peluquería y bienestar integral, promoviendo una formación de excelencia y acompañando trayectorias de desarrollo personal y profesional.

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Lucía Guiñez, Supervisora de Academia Amelie junto a Morena Cruz, flamante becaria 2026.

Lucía Guiñez, Supervisora de Academia Amelie junto a Morena Cruz, flamante becaria 2026.

Desde sus comienzos, Academia Amelie convirtió a la solidaridad en uno de los pilares centrales de su identidad institucional, entendiendo que brindar herramientas de aprendizaje también implica generar oportunidades reales de crecimiento.

La educación como herramienta de transformación

“Desde Fundación Grupo América es un verdadero orgullo acompañar a Amelie desde hace tantos años en la entrega de estas becas que pueden generar cambios rotundos en la vida de una persona. Estamos convencidos de que la educación y la capacitación realmente hacen la diferencia. Levantarse todos los días y salir a trabajar de lo que te gusta y para lo que te formaste no tiene precio. Por eso, la oportunidad que brinda la academia representa una verdadera oportunidad para que muchas personas puedan reencontrarse con sus sueños, desarrollar su potencial y proyectar un futuro distinto”, señaló Gabriela Alé, directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.

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Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América junto a Susana Andrada, futura estudiante de Academia Amelie, gracias a la oportunidad brindada a través del programa de becas 2026.

Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América junto a Susana Andrada, futura estudiante de Academia Amelie, gracias a la oportunidad brindada a través del programa de becas 2026.

“La capacitación genera independencia, crecimiento y nuevas oportunidades laborales. Estas becas representan una oportunidad concreta para muchas personas que desean estudiar un oficio y hoy quizás no cuentan con los recursos para hacerlo”, expresó Erica Gómez, directora de Academia Amelie.

“Nuestro objetivo es acompañar, guiar y generar oportunidades reales de crecimiento. Gracias al acompañamiento de Fundación Grupo América podemos seguir abriendo caminos y transformando vidas”, agregó.

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Erica Gómez, Directora y fundadora de Academia Amelie, junto a Ramiro Arenas becario 2026 que abraza su sueño de ser un especialista en estética.

Erica Gómez, Directora y fundadora de Academia Amelie, junto a Ramiro Arenas becario 2026 que abraza su sueño de ser un especialista en estética.

Detrás de cada beca hay mucho más que una capacitación. Hay historias personales, sueños postergados que encuentran una nueva oportunidad y personas que descubren en el aprendizaje una herramienta capaz de transformar su realidad.

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