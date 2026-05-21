Fundación Grupo América y Academia Amelie impulsan becas para transformar historias a través de la formación

Desde sus comienzos, Academia Amelie convirtió a la solidaridad en uno de los pilares centrales de su identidad institucional, entendiendo que brindar herramientas de aprendizaje también implica generar oportunidades reales de crecimiento.

La educación como herramienta de transformación

“Desde Fundación Grupo América es un verdadero orgullo acompañar a Amelie desde hace tantos años en la entrega de estas becas que pueden generar cambios rotundos en la vida de una persona. Estamos convencidos de que la educación y la capacitación realmente hacen la diferencia. Levantarse todos los días y salir a trabajar de lo que te gusta y para lo que te formaste no tiene precio. Por eso, la oportunidad que brinda la academia representa una verdadera oportunidad para que muchas personas puedan reencontrarse con sus sueños, desarrollar su potencial y proyectar un futuro distinto”, señaló Gabriela Alé, directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.

entrega becas amelie 2026 3 Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América junto a Susana Andrada, futura estudiante de Academia Amelie, gracias a la oportunidad brindada a través del programa de becas 2026. Foto: Academia Amelie

“La capacitación genera independencia, crecimiento y nuevas oportunidades laborales. Estas becas representan una oportunidad concreta para muchas personas que desean estudiar un oficio y hoy quizás no cuentan con los recursos para hacerlo”, expresó Erica Gómez, directora de Academia Amelie.

“Nuestro objetivo es acompañar, guiar y generar oportunidades reales de crecimiento. Gracias al acompañamiento de Fundación Grupo América podemos seguir abriendo caminos y transformando vidas”, agregó.

entrega becas amelie 2026 4 Erica Gómez, Directora y fundadora de Academia Amelie, junto a Ramiro Arenas becario 2026 que abraza su sueño de ser un especialista en estética. Foto: Academia Amelie

Detrás de cada beca hay mucho más que una capacitación. Hay historias personales, sueños postergados que encuentran una nueva oportunidad y personas que descubren en el aprendizaje una herramienta capaz de transformar su realidad.