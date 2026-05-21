Taxis y remises: el EMOP detectó un atraso tarifario del 25% y llamó a audiencia pública

, taxis, terminal, turismo, pasajeros (21) La tarifa de taxis y remises quedó desfasada y se viene un aumento. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

El organismo técnico del EMOP analizó ambas propuestas y concluyó que el desfasaje real se sitúa por encima del 25%.

Audiencia del EMOP por el aumento de la tarifa de taxis y remises

La audiencia pública se llevará a cabo el 15 de junio de 2026 a las 9 en la Sala Horcones del Centro de Congresos y Exposiciones, ubicado en calle Peltier de Ciudad.

El acto será presidido por el Gerente General del EMOP, Cristian Munuera, junto a los subdirectores Liliana Foglieni y Franco Laghezza.

Aquellos interesados en participar como oradores deberán inscribirse previamente hasta el 10 de junio enviando un correo electrónico a la casilla [email protected]

, taxis, terminal, turismo, pasajeros (22) El EMOP convocó a una audiencia por el aumento de la tarifa de taxis y remises. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Los oradores inscriptos dispondrán de un máximo de 10 minutos para exponer sus posturas y presentar pruebas que respalden sus argumentos.

Antes de la audiencia, el 8 de junio, se reunirá de forma virtual el Órgano Consultivo para analizar la situación.

Una vez concluido todo el proceso de participación y analizadas las propuestas, el EMOP elevará un informe final a la Subsecretaría de Transporte, que será la encargada de dictar la resolución definitiva con el nuevo cuadro tarifario para taxis y remises.