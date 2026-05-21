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Se define el aumento

Taxis y remises: el EMOP detectó un atraso tarifario del 25% y llamó a audiencia pública

El EMOP detectó un desfasaje del 25,2% en los costos de taxis y remises. La audiencia será el 15 de junio en el Centro de Congresos

Analía Doña
Editado por Analía Doña
Se define el aumento de taxis y remises en Mendoza.

Se define el aumento de taxis y remises en Mendoza.

Foto: Diario UNO / Axel Lloret

El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) oficializó, a través de la resolución Nº 1562, el llamado a una instancia de participación ciudadana para discutir la actualización de la tarifa del servicio de taxis y remises en Mendoza.

Según los estudios de costos realizados por la Subdirección de Tarifas, existe un retraso tarifario del 25,20% en comparación con los valores vigentes establecidos en 2025.

Esta determinación surge tras los reclamos presentados por las cámaras del sector. Por un lado, ATARSUR había denunciado un retraso del 40%, mientras que APROTAM estimó que los costos de operación aumentaron un 21% desde la última actualización.

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La tarifa de taxis y remises quedó desfasada y se viene un aumento.

La tarifa de taxis y remises quedó desfasada y se viene un aumento.

El organismo técnico del EMOP analizó ambas propuestas y concluyó que el desfasaje real se sitúa por encima del 25%.

Audiencia del EMOP por el aumento de la tarifa de taxis y remises

La audiencia pública se llevará a cabo el 15 de junio de 2026 a las 9 en la Sala Horcones del Centro de Congresos y Exposiciones, ubicado en calle Peltier de Ciudad.

El acto será presidido por el Gerente General del EMOP, Cristian Munuera, junto a los subdirectores Liliana Foglieni y Franco Laghezza.

Aquellos interesados en participar como oradores deberán inscribirse previamente hasta el 10 de junio enviando un correo electrónico a la casilla [email protected]

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El EMOP convocó a una audiencia por el aumento de la tarifa de taxis y remises.

El EMOP convocó a una audiencia por el aumento de la tarifa de taxis y remises.

Los oradores inscriptos dispondrán de un máximo de 10 minutos para exponer sus posturas y presentar pruebas que respalden sus argumentos.

Antes de la audiencia, el 8 de junio, se reunirá de forma virtual el Órgano Consultivo para analizar la situación.

Una vez concluido todo el proceso de participación y analizadas las propuestas, el EMOP elevará un informe final a la Subsecretaría de Transporte, que será la encargada de dictar la resolución definitiva con el nuevo cuadro tarifario para taxis y remises.

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