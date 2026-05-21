El pronóstico meteorológico para Mendoza trae una buena noticia para quienes aprovecharán el fin de semana largo del 25 de mayo para descansar, hacer turismo o planear actividades al aire libre: si bien los días estarán fríos, no hay advertencias por eventos climáticos adversos como vientos o tormentas.
Pronóstico del tiempo: Mendoza se prepara para el fin de semana largo con frío pero sin lluvias
Hasta el domingo, la temperatura máxima llegará a los 14°C y la mínima será de 3°C. El domingo y el lunes 25 el tiempo será más cálido
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las jornadas estarán mayormente semi nubladas, con d igualmente permitirá realizar actividades al aire libre sin las condiciones extremas que suelen aparecer en esta época del año. El único día con cielo completamente despejado será el viernes.
El pronóstico indica días de frío pero sin eventos climáticos
El jueves, viernes y sábado tendrán condiciones climáticas muy similares, con máximas de 14°C y mínimas de 3°C. Serán días fríos, con máximas de 14°C y mínimas de 3°C. Sin embargo, no habrá eventos climáticos adversos, como tormentas, lluvias o vientos fuertes. De hecho, el SMN no indica ninguna clase de alerta para los próximos días.
El domingo 24 habrá un leve ascenso térmico: la máxima llegará a 16°C y la mínima será de 4°C. En tanto, el lunes feriado se convertirá en el día más cálido del fin de semana largo, con una máxima prevista de 17°C y una mínima de 5°C.
Un clima ideal para el turismo
La estabilidad climática aparece como uno de los principales atractivos para quienes planean recorrer Mendoza durante el feriado patrio.
El tiempo acompañará las actividades turísticas, las salidas gastronómicas, las visitas a espacios verdes y las escapadas a la montaña. En una provincia acostumbrada a los cambios bruscos de tiempo, la continuidad de días fríos pero sin eventos climáticos extremos se convierte en un escenario ideal para disfrutar del fin de semana largo.