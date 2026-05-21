Pronóstico del tiempo: Mendoza se prepara para el fin de semana largo con frío pero sin lluvias

El pronóstico indica días de frío pero sin eventos climáticos

Pronostico del tiempo - frío - Parque General San Martín - Otoño en Mendoza Los próximos días hará frío en Mendoza, pero se podrá salir al aire libre con abrigo. Las temperaturas máximas oscilarán entre 14°C, 16°C y 17°C.

El jueves, viernes y sábado tendrán condiciones climáticas muy similares, con máximas de 14°C y mínimas de 3°C. Serán días fríos, con máximas de 14°C y mínimas de 3°C. Sin embargo, no habrá eventos climáticos adversos, como tormentas, lluvias o vientos fuertes. De hecho, el SMN no indica ninguna clase de alerta para los próximos días.

El domingo 24 habrá un leve ascenso térmico: la máxima llegará a 16°C y la mínima será de 4°C. En tanto, el lunes feriado se convertirá en el día más cálido del fin de semana largo, con una máxima prevista de 17°C y una mínima de 5°C.

Un clima ideal para el turismo

La estabilidad climática aparece como uno de los principales atractivos para quienes planean recorrer Mendoza durante el feriado patrio.

El tiempo acompañará las actividades turísticas, las salidas gastronómicas, las visitas a espacios verdes y las escapadas a la montaña. En una provincia acostumbrada a los cambios bruscos de tiempo, la continuidad de días fríos pero sin eventos climáticos extremos se convierte en un escenario ideal para disfrutar del fin de semana largo.