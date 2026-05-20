Pronóstico del tiempo: una semana típica de otoño, con frío, sol y aumento de nubosidad

Un pronóstico del tiempo típico de otoño

Después del ingreso de aire frío del fin de semana, las mínimas seguirán bajas en Mendoza. Entre martes y sábado se esperan registros que oscilarán entre los 4°C y 5°C, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

pronóstico del tiempo frio otoño.jpg Mañanas frías y tardes más cálidas es lo que anticipa el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El miércoles tiene una máxima prevista de 16°C y cielo poco nublado. Además, se anticipan heladas parciales en sectores rurales y zonas más alejadas del área urbana.

Desde el jueves habrá un leve descenso de la temperatura máxima. Ese día se espera una tarde de 14°C, mientras que jueves, viernes y sábado rondarán entre los 14°C y 17°C.

Nubosidad variable y poca probabilidad de lluvias

El pronóstico del tiempo indica condiciones bastante típicas para mayo en Mendoza: días secos, poca probabilidad de lluvias y variaciones térmicas marcadas entre la mañana y la tarde.

Durante varios días habrá nubosidad variable y algo de viento moderado del sector sur. Hacia el viernes y el sábado rotará al noreste, aunque con intensidad leve.

En alta montaña se mantendrá el cielo parcialmente nublado y sin alertas meteorológicas ni fenómenos de relevancia previstos para los próximos días, según el pronóstico del tiempo.