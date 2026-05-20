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Descenso de la temperatura

Pronóstico del tiempo: una semana típica de otoño, con frío, sol y aumento de nubosidad

El pronóstico del tiempo anticipa que se mantiene la estabilidad y en las próximas jornadas las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 4°C

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Con temperaturas máximas que llegarán a los 16°C y sin probabilidades de lluvias se mantiene el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Con temperaturas máximas que llegarán a los 16°C y sin probabilidades de lluvias se mantiene el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo indica jornadas con temperaturas típicas del otoño mendocino. Según las indicaciones de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, las temperaturas oscilarán entre los 16°C de máxima en las horas de sol y los 4°C de mínima, en la mañana y la noche. Los días arrancarán con frío intenso y heladas parciales en algunas zonas, luego, durante el mediodía y las primeras horas de la tarde el ambiente se mantendrá templado.

Según el pronóstico del tiempo extendido, no se esperan fenómenos importantes en el Gran Mendoza y las condiciones se mantienen estables hasta el fin de semana. Habrá nubosidad variable y algo de viento del sector sur y noreste, pero sin cambios bruscos.

Un pronóstico del tiempo típico de otoño

Después del ingreso de aire frío del fin de semana, las mínimas seguirán bajas en Mendoza. Entre martes y sábado se esperan registros que oscilarán entre los 4°C y 5°C, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

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Ma&ntilde;anas fr&iacute;as y tardes m&aacute;s c&aacute;lidas es lo que anticipa el pron&oacute;stico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Mañanas frías y tardes más cálidas es lo que anticipa el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

El miércoles tiene una máxima prevista de 16°C y cielo poco nublado. Además, se anticipan heladas parciales en sectores rurales y zonas más alejadas del área urbana.

Desde el jueves habrá un leve descenso de la temperatura máxima. Ese día se espera una tarde de 14°C, mientras que jueves, viernes y sábado rondarán entre los 14°C y 17°C.

Nubosidad variable y poca probabilidad de lluvias

El pronóstico del tiempo indica condiciones bastante típicas para mayo en Mendoza: días secos, poca probabilidad de lluvias y variaciones térmicas marcadas entre la mañana y la tarde.

Durante varios días habrá nubosidad variable y algo de viento moderado del sector sur. Hacia el viernes y el sábado rotará al noreste, aunque con intensidad leve.

En alta montaña se mantendrá el cielo parcialmente nublado y sin alertas meteorológicas ni fenómenos de relevancia previstos para los próximos días, según el pronóstico del tiempo.

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