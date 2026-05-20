El pronóstico del tiempo indica jornadas con temperaturas típicas del otoño mendocino. Según las indicaciones de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, las temperaturas oscilarán entre los 16°C de máxima en las horas de sol y los 4°C de mínima, en la mañana y la noche. Los días arrancarán con frío intenso y heladas parciales en algunas zonas, luego, durante el mediodía y las primeras horas de la tarde el ambiente se mantendrá templado.
Pronóstico del tiempo: una semana típica de otoño, con frío, sol y aumento de nubosidad
El pronóstico del tiempo anticipa que se mantiene la estabilidad y en las próximas jornadas las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 4°C
Según el pronóstico del tiempo extendido, no se esperan fenómenos importantes en el Gran Mendoza y las condiciones se mantienen estables hasta el fin de semana. Habrá nubosidad variable y algo de viento del sector sur y noreste, pero sin cambios bruscos.
Un pronóstico del tiempo típico de otoño
Después del ingreso de aire frío del fin de semana, las mínimas seguirán bajas en Mendoza. Entre martes y sábado se esperan registros que oscilarán entre los 4°C y 5°C, especialmente durante las primeras horas de la mañana.
El miércoles tiene una máxima prevista de 16°C y cielo poco nublado. Además, se anticipan heladas parciales en sectores rurales y zonas más alejadas del área urbana.
Desde el jueves habrá un leve descenso de la temperatura máxima. Ese día se espera una tarde de 14°C, mientras que jueves, viernes y sábado rondarán entre los 14°C y 17°C.
Nubosidad variable y poca probabilidad de lluvias
El pronóstico del tiempo indica condiciones bastante típicas para mayo en Mendoza: días secos, poca probabilidad de lluvias y variaciones térmicas marcadas entre la mañana y la tarde.
Durante varios días habrá nubosidad variable y algo de viento moderado del sector sur. Hacia el viernes y el sábado rotará al noreste, aunque con intensidad leve.
En alta montaña se mantendrá el cielo parcialmente nublado y sin alertas meteorológicas ni fenómenos de relevancia previstos para los próximos días, según el pronóstico del tiempo.