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Alerta en todo el país por el avance de la gripe: fuerte crecimiento de casos y nuevas recomendaciones

El último Boletín Epidemiológico confirmó un fuerte aumento en la circulación de virus respiratorios que provocan la gripe. La influenza A (H3N2), la mayor preocupación

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Crecen los casos de gripe en Argentina y las autoridades piden a la gente que se vacune. Imagen ilustrativa. 

Crecen los casos de gripe en Argentina y las autoridades piden a la gente que se vacune. Imagen ilustrativa. 

Argentina atraviesa a lo largo y ancho del país un marcado incremento en la circulación de gripe. Los virus respiratorios vuelven a ser noticia y las autoridades sanitarias encendieron las alertas por el avance de la influenza A (H3N2), una de las variantes gripales que más está impactando en esta etapa del año.

Según el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la positividad de esta enfermedad subió del 33,3% en la semana epidemiológica 18 al 42,2% en la semana 19, reflejando un crecimiento sostenido de los contagios.

El reporte también detalló que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán identificó 11 nuevos casos correspondientes al subclado J.2.4.1 (K), detectados en muestras enviadas durante semanas previas.

vacuna contra la gripe- más de 5.000 dosis
La vacunaci&oacute;n es la mejor medida de prevenci&oacute;n.&nbsp;&nbsp;

La vacunación es la mejor medida de prevención.

Con estas nuevas confirmaciones, el total de casos vinculados a este subclado asciende a 194. De ese número, 161 corresponden a 2026 y representan el 92% de los casos de H3N2 secuenciados hasta el momento en el país.

Influenza A (H3N2): las regiones más afectadas y las recomendaciones contra la gripe

El informe sanitario indicó además que la circulación del virus mantiene una amplia distribución territorial, con presencia en 23 jurisdicciones argentinas. Sin embargo, las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y Centro concentran actualmente la mayor cantidad de casos.

Argentina registra nuevos casos de Gripe H3N2
El aumento de enfermedades respiratorias, una preocupaci&oacute;n en Argentina. Foto: archivo&nbsp;

El aumento de enfermedades respiratorias, una preocupación en Argentina. Foto: archivo

Frente a este escenario, las autoridades reforzaron las recomendaciones preventivas, especialmente para personas incluidas en grupos de riesgo. La vacunación antigripal continúa siendo una de las principales herramientas para disminuir complicaciones y hospitalizaciones.

También aconsejan consultar rápidamente al médico ante la aparición de fiebre o síntomas gripales, con el objetivo de evitar cuadros más severos.

Entre las medidas de prevención difundidas figuran:

  • Quedarse en casa durante uno o dos días si aparecen síntomas
  • Ventilar los ambientes
  • Mantener una correcta higiene de manos
  • Cubrirse al toser o estornudar utilizando el pliegue del codo o pañuelos descartables
Gripe H3N2 ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina
La H3N2 circula con fuerza en toda la Argentina y las autoridades piden aplicar medidas de prevenci&oacute;n. Imagen ilustrativa.&nbsp;&nbsp;

La H3N2 circula con fuerza en toda la Argentina y las autoridades piden aplicar medidas de prevención. Imagen ilustrativa.

El crecimiento de la influenza A (H3N2) se produce en un contexto de mayor circulación estacional de enfermedades respiratorias, una situación que suele intensificarse con la llegada de las bajas temperaturas.

En ese contexto, vale la redundancia: vacunarse es el mejor camino para evitar cuadros graves de la enfermedad.

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