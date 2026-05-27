Argentina atraviesa a lo largo y ancho del país un marcado incremento en la circulación de gripe. Los virus respiratorios vuelven a ser noticia y las autoridades sanitarias encendieron las alertas por el avance de la influenza A (H3N2), una de las variantes gripales que más está impactando en esta etapa del año.
Alerta en todo el país por el avance de la gripe: fuerte crecimiento de casos y nuevas recomendaciones
El último Boletín Epidemiológico confirmó un fuerte aumento en la circulación de virus respiratorios que provocan la gripe. La influenza A (H3N2), la mayor preocupación
Según el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la positividad de esta enfermedad subió del 33,3% en la semana epidemiológica 18 al 42,2% en la semana 19, reflejando un crecimiento sostenido de los contagios.
El reporte también detalló que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán identificó 11 nuevos casos correspondientes al subclado J.2.4.1 (K), detectados en muestras enviadas durante semanas previas.
Con estas nuevas confirmaciones, el total de casos vinculados a este subclado asciende a 194. De ese número, 161 corresponden a 2026 y representan el 92% de los casos de H3N2 secuenciados hasta el momento en el país.
Influenza A (H3N2): las regiones más afectadas y las recomendaciones contra la gripe
El informe sanitario indicó además que la circulación del virus mantiene una amplia distribución territorial, con presencia en 23 jurisdicciones argentinas. Sin embargo, las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y Centro concentran actualmente la mayor cantidad de casos.
Frente a este escenario, las autoridades reforzaron las recomendaciones preventivas, especialmente para personas incluidas en grupos de riesgo. La vacunación antigripal continúa siendo una de las principales herramientas para disminuir complicaciones y hospitalizaciones.
También aconsejan consultar rápidamente al médico ante la aparición de fiebre o síntomas gripales, con el objetivo de evitar cuadros más severos.
Entre las medidas de prevención difundidas figuran:
- Quedarse en casa durante uno o dos días si aparecen síntomas
- Ventilar los ambientes
- Mantener una correcta higiene de manos
- Cubrirse al toser o estornudar utilizando el pliegue del codo o pañuelos descartables
El crecimiento de la influenza A (H3N2) se produce en un contexto de mayor circulación estacional de enfermedades respiratorias, una situación que suele intensificarse con la llegada de las bajas temperaturas.
En ese contexto, vale la redundancia: vacunarse es el mejor camino para evitar cuadros graves de la enfermedad.