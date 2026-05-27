Alerta en todo el país por el avance de la gripe: fuerte crecimiento de casos y nuevas recomendaciones

vacuna contra la gripe- más de 5.000 dosis La vacunación es la mejor medida de prevención. Foto: Ministerio de Salud de Mendoza

Con estas nuevas confirmaciones, el total de casos vinculados a este subclado asciende a 194. De ese número, 161 corresponden a 2026 y representan el 92% de los casos de H3N2 secuenciados hasta el momento en el país.

Influenza A (H3N2): las regiones más afectadas y las recomendaciones contra la gripe

El informe sanitario indicó además que la circulación del virus mantiene una amplia distribución territorial, con presencia en 23 jurisdicciones argentinas. Sin embargo, las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y Centro concentran actualmente la mayor cantidad de casos.

Argentina registra nuevos casos de Gripe H3N2 El aumento de enfermedades respiratorias, una preocupación en Argentina. Foto: archivo

Frente a este escenario, las autoridades reforzaron las recomendaciones preventivas, especialmente para personas incluidas en grupos de riesgo. La vacunación antigripal continúa siendo una de las principales herramientas para disminuir complicaciones y hospitalizaciones.

También aconsejan consultar rápidamente al médico ante la aparición de fiebre o síntomas gripales, con el objetivo de evitar cuadros más severos.

Entre las medidas de prevención difundidas figuran:

Quedarse en casa durante uno o dos días si aparecen síntomas

Ventilar los ambientes

Mantener una correcta higiene de manos

Cubrirse al toser o estornudar utilizando el pliegue del codo o pañuelos descartables

Gripe H3N2 ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina La H3N2 circula con fuerza en toda la Argentina y las autoridades piden aplicar medidas de prevención. Imagen ilustrativa.

El crecimiento de la influenza A (H3N2) se produce en un contexto de mayor circulación estacional de enfermedades respiratorias, una situación que suele intensificarse con la llegada de las bajas temperaturas.

En ese contexto, vale la redundancia: vacunarse es el mejor camino para evitar cuadros graves de la enfermedad.