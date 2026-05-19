Crece la "gripe europea" en Mendoza: los cuidados para evitar contagios

“Lo importante a tener en cuenta es que no es una súper gripe y no vamos a estar ni estamos en una situación prepandémica ni para alarmarnos”, señaló la especialista.

Villalba remarcó que el aumento de casos coincide con el comportamiento habitual de los virus respiratorios durante el otoño e invierno. “Mendoza no está fuera de esta situación. Estamos insertos en la circulación típica de la época”, explicó.

Qué particularidad tiene la gripe H3N2

La infectóloga indicó que en Argentina circula el subclado K de la gripe H3N2, un subtipo que presenta “una mayor transmisibilidad, mayor posibilidad de contagio”, aunque aclaró que no provoca cuadros más graves que otras variantes.

“La gravedad está definida por las características del huésped”, sostuvo. Las personas más vulnerables siguen siendo los mayores de 65 años, niños menores de 2 años, embarazadas, puérperas e inmunosuprimidos.

También advirtió sobre el rol de niños, adolescentes y trabajadores que mantienen contacto con muchas personas. “Por ahí no es tanto el riesgo para ellos, sino el riesgo de transmitir la enfermedad a personas más vulnerables”, explicó.

Cuántos casos hay en Mendoza

Según detalló Villalba, hasta la semana pasada había 22 casos confirmados específicamente de gripe A H3N2 subclado K en Mendoza.

En paralelo, reconoció que hubo un incremento de consultas en hospitales pediátricos como el Notti, aunque pidió evitar la saturación de centros de alta complejidad.

“La primera consulta debería hacerse en el centro de salud o institución más cercana al domicilio y derivar a los hospitales de mayor complejidad sólo los casos graves”, recomendó.

Salud gripe niños.jpg La variante de gripe A que circula en Mendoza es más contagiosa. La gravedad está definida por las características del huésped.

Las medidas de prevención y la vacuna para la gripe

La especialista insistió en que las recomendaciones no son diferentes a las ya conocidas:

lavado frecuente de manos;

cubrirse al toser o estornudar;

evitar asistir a lugares concurridos si se tienen síntomas respiratorios;

no enviar a los chicos enfermos a la escuela;

y vacunarse.

“Hoy tenemos una vacuna que cubre esta influenza A”, destacó.

El tratamiento disponible

Villalba explicó que la mayoría de los cuadros gripales son leves y se resuelven solos, aunque existe medicación antiviral para casos puntuales.

“El Oseltamivir está indicado en pacientes específicos, generalmente internados, y está disponible a través del Ministerio de Salud”, señaló. El tratamiento para esta gripe - solo indicado para casos puntuales- dura 5 días.