Alivio efectivo y rápido: la bebida que combate la gripe, el resfrío y la congestión nasal

En este caso, es de público conocimiento que algunos son puros mitos y otros, sin embargo, de verdad alivian los dolores, por ejemplo el de garganta. De hecho, de acuerdo con Mayo Clinic una persona puede estar enfermas semanas, pero eso no implica estar obligado a sentirse mal, es por eso que estas bebidas ayudan a aliviarlo:

El agua, los jugos, el caldo, el agua tibia con limón y otros

Estas bebidas ayudan a aflojar la congestión, previene la deshidratación muy común durante una enfermedad. Una de las más, puedes hervir agua, limón y ajo triturado para tomar antes de dormir para poder calmar la tos, despejar las vías respiratorias y descansar mejor.

Té de orégano

Lleva a hervir en fuego mínimo agua y orégano, le agregas dos rodajas de limón y lo colas en el colador. 1 taza por día en ayudas hará que aproveches todas las propiedades del orégano en una simple bebida.

productos para hacer un remedio casero contra el resfrio o gripe Hay algunas bebidas que ayudan a aliviar los síntomas de la gripe y el resfrío.

Jugo de zanahoria, naranja, jengibre y miel

Mejorar la salud cuando hay un resfrío o gripe es posible con esta poderosa bebida. Rica en vitamina C, antioxidantes y propiedades antiinflamatorias, fortalece tus defensas, alivia la garganta y combate los síntomas.

Jarabe natural con cebolla, ajo, canela y clavos de olor

Mezclar estos ingredientes en una bebida es ideal para la época de resfriados, gripe y tos. Herví todos los ingredientes, colalo, agregale un poco de agua y agregale miel. Si lo dejas reposar, en tan solo dos días tendrás esta bebida natural hecha jarabe.

Por último, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, aquellas personas con síntomas de gripe deberían descansar, evitar salir para no contagiar y buscar atención médica si los síntomas empeoran pese a intentar aliviarlos.