Cómo detener el moqueo nasal cuando empieza el resfriado o la gripe

Siempre llega la época en la que las alergias y el cambio de tiempo empiezan a aparecer, lo que provoca el famoso goteo nasal y luego el resfrío si hay algún virus dando vueltas. Este síntoma es tan incómodo que conviene detenerlo a tiempo para evitar el constante moqueo y la posible gripe.
Imagínate que salís un día a hacer las compras en pantuflas, un poco desabrigada, y te da frío. Instantáneamente, llegas a tu casa y ya tenés moqueo líquido en la nariz. O salís en la mañana abrigada con dos camperas y, al mediodía, el solcito pega lindo, a tal punto que te desabrigas: la alergia aparece y posiblemente el resfrío.
Ahí es cuando la famosa agüita de los mocos llega para molestarnos en todo momento, aunque nos limpiemos la nariz. Sin embargo, si te ha pasado o te pasa en algún momento, te enseñamos un truco casero para que desaparezca.
Truco casero: cómo detener el moqueo cuando empieza el resfriado o la gripe
Si no paras de estornudar ante una alergia, por ejemplo, lo más probable es que tu nariz se descargue automáticamente en ese momento. Este síntoma coloquialmente se llama el "agüita de la nariz", pero en realidad se lo denomina goteo nasal y es un síntoma típico del resfrío.
El goteo nasal es la descarga nasal de flema y el médico probablemente lo describe con la palabra “rinorrea” para diagnosticarlo. “Rino” es un prefijo griego que significa “nariz” y “rrea” significa “flujo” o “descarga”. Es decir, es el resultado de una producción excesiva de flema nasal, lo cual produce secreciones nasales acuosas que se descargan de las fosas nasales en todo momento o caen por la garganta.
Si bien la gripe o el resfriado es la causa, el goteo nasal puede ser el resultado de una alergia y para ello existen ciertos trucos caseros que podés poner en práctica para sentirte mejor más rápidamente. Los más comunes son:
- Usá un spray nasal salino o gotas para suavizar las membranas mucosas dentro de la nariz y que sean una forma de detener el goteo nasal.
- Inhalar vapor tibio, como el que sale de la ducha al bañarte, puede ayudar a aliviar las membranas mucosas que revisten la nariz.
- Ponete una compresa o trapo con agua tibia sobre la nariz y la frente para aliviar la presión nasal y la congestión.