Cómo detener el moqueo nasal cuando empieza el resfriado o la gripe

Ahí es cuando la famosa agüita de los mocos llega para molestarnos en todo momento, aunque nos limpiemos la nariz. Sin embargo, si te ha pasado o te pasa en algún momento, te enseñamos un truco casero para que desaparezca.

Truco casero: cómo detener el moqueo cuando empieza el resfriado o la gripe

Si no paras de estornudar ante una alergia, por ejemplo, lo más probable es que tu nariz se descargue automáticamente en ese momento. Este síntoma coloquialmente se llama el "agüita de la nariz", pero en realidad se lo denomina goteo nasal y es un síntoma típico del resfrío.

El goteo nasal es la descarga nasal de flema y el médico probablemente lo describe con la palabra “rinorrea” para diagnosticarlo. “Rino” es un prefijo griego que significa “nariz” y “rrea” significa “flujo” o “descarga”. Es decir, es el resultado de una producción excesiva de flema nasal, lo cual produce secreciones nasales acuosas que se descargan de las fosas nasales en todo momento o caen por la garganta.

vapor El vapor del café, de un humificador o incluso del que sale de la ducha ayuda a descongestionar la nariz. Fuente: Canva.

Si bien la gripe o el resfriado es la causa, el goteo nasal puede ser el resultado de una alergia y para ello existen ciertos trucos caseros que podés poner en práctica para sentirte mejor más rápidamente. Los más comunes son: