La Fundación Grupo América concretó la entrega de zapatillas junto a Vaypol

entrega de zapatillas vaypol 2 Sabrina Cadelago, directora de la Asociación AMA, en las instalaciones de Grupo América, recibiendo la donación de 88 pares de zapatillas donadas por Vaypol que serán destinadas a escuelas albergues de Lavalle. Foto: Diario UNO

“Hace más de 35 años comenzamos este camino con el propósito de llegar más allá, de acercarnos a lugares alejados donde muchas veces la ayuda no llega. Nuestro objetivo siempre fue trascender la zona céntrica de la provincia y acompañar a niños y niñas de las zonas más alejadas de Mendoza, como en este caso las escuelas albergue del desierto de Lavalle”, expresó Sabrina Cadelago, directora de AMA.

El Centro Recreativo María Luisa Idelfonsi de Vila recibió 33 pares de zapatillas que serán destinadas a las personas mayores que participan de las actividades y propuestas que allí se desarrollan. La entrega permitió acompañar el trabajo diario que realiza la institución en favor del bienestar, la recreación y la integración social de adultos mayores de San Carlos.

El valor para Vaypol

“Gracias a Vendimia Solidaria y a Fundación Grupo América por darnos la posibilidad de compartir una acción que para Vaypol tiene un enorme valor. La entrega de zapatillas no es solamente una donación material; es una manera concreta de acompañar, incluir y estar cerca de quienes más lo necesitan”, expresó Florencio Bustos, presidente de Vaypol.

“Imaginar la alegría de un niño, de una familia o de una persona que las recibe nos recuerda que los pequeños gestos pueden producir grandes cambios. Desde Vaypol vamos a seguir trabajando para construir una comunidad más solidaria, más humana y con más oportunidades para todos. Creemos firmemente que el compromiso social también forma parte de nuestra responsabilidad como empresa”, agregó.

entrega de zapatillas vaypol 3 La donación de Vaypol, empresa mendocina socialmente comprometida se realizó en el marco del Programa Vendimia Solidaria de Fundación Grupo América. Foto: Diario UNO

Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, destacó: “Desde Fundación Grupo América estamos muy agradecidos y felices de que una empresa privada como Vaypol nos acompañe con tanto compromiso. Que puedan entender que, quizás, lo que para muchos es solo un par de zapatillas, para un niño y su familia puede marcar una diferencia en confort, abrigo y oportunidades, habla del enorme valor humano que hay detrás de estas acciones”.

“Ojalá más empresas puedan sumarse y seguir este ejemplo, acompañando iniciativas solidarias que generan un impacto real en la vida de las personas”, concluyó.

Las acciones forman parte del compromiso conjunto entre Fundación Grupo América y Vaypol para fortalecer proyectos sociales de distintas organizaciones mendocinas, promoviendo iniciativas solidarias que generan impacto directo en las comunidades y acompañan a quienes más lo necesitan.