"Tu ayuda abriga": la campaña Frío Cero inició su 8ª edición con la primera entrega solidaria

Las donaciones pueden acercarse a Canal 7, ubicado en Manuel A. Sáez 2421 de Las Heras, o coordinarse telefónicamente al 4129200, de 9 a 18 horas.

Nuevos puntos de recepción y compromiso empresario

En esta edición, se suman nuevos puntos de recepción gracias al compromiso de la empresa El Rey del Papel, que pone a disposición sus distintas sucursales para facilitar la participación de la comunidad:

San Martín 569, Las Heras

Suipacha 399, Sexta Sección

Rioja 1437, Centro

9 de Julio 76, Bombal

Libertad 856, Villanueva

Houssay 648, Unimev

Carril Ponce 26, Rodeo de la Cruz

Urquiza 1525, Coquimbito

Viamonte 5217, Chacras de Coria

Colombres 64, Luján de Cuyo

Esta articulación refuerza el compromiso del sector privado con las iniciativas solidarias y amplía la red de participación para que más mendocinos puedan colaborar.

En el marco del inicio de esta nueva edición, Fundación Grupo América concretó la primera entrega solidaria de Frío Cero 2026 junto a Hormiguitas Solidarias, organización que desde hace más de diez años desarrolla tareas de logística solidaria en Mendoza y acompaña distintos espacios comunitarios de la zona de Puente de Hierro.

La acción incluyó la entrega de donaciones de abrigo y una donación de leche recaudada a través de una iniciativa conjunta con Club Sportivo Independiente Rivadavia, reafirmando el trabajo articulado entre organizaciones, empresas e instituciones que diariamente sostienen redes de acompañamiento para numerosas familias mendocinas.

entrega campaña frío cero 2 La Asociación Hormiguitas Solidarias es un grupo de más de 20 amigos que voluntariamente realizan tareas de lógistica solidaria acercando donaciones propias y de personas e instituciones interesadas en ayudar a merenderos de la zona de Puente de Hierro Foto: Diario UNO

A través de recorridos mensuales e ininterrumpidos, Hormiguitas Solidarias acerca alimentos y donaciones que recolecta gracias al aporte de personas e instituciones comprometidas con la causa. Actualmente, acompaña el trabajo de merenderos y espacios comunitarios como Rayito de Luz, Rayito de Esperanza, Pancitas Llenas y La Unión Hace la Fuerza.

Además de las donaciones, la organización invita a quienes deseen colaborar a involucrarse y acompañar de cerca la realidad que atraviesan muchas familias de la comunidad de Puente de Hierro.

Porque cuando el frío avanza, cada gesto solidario puede convertirse en abrigo.