Ni en el sillón, ni en tu cama: dónde debe dormir tu perro para no pasar frío en casa

dormir, perro.jpg Debes evitar dormir con tu perro en la misma cama.

Dónde debe dormir tu perro para no pasar frío en casa

Para que tu mascota no pase frío, el lugar ideal donde debe dormir es una cama diseñada específicamente para sus necesidades. Los expertos recomiendan tres pilares que son fundamentales.

Lo primero que tienes que saber es que este lugar tiene que estar completamente alejado del suelo. De esta manera, rompes el puente térmico con el piso.

Colocá su espacio en un rincón de la casa libre de corrientes de aire. Evitá la cercanía con puertas que den al exterior o ventanas.

Por otro lado, el uso de materiales adecuados, como las mantas de tela polar o corderito ayuda a retener el calor corporal del perro sin necesidad de calefacción externa.

Mascota perro dormir vanguardiacom.jpg El uso de materiales adecuados es fundamental para generar calor en tu perro.

En el caso de perros ancianos, el confort es vital. Una cama ortopédica que los mantenga alejados de la humedad del suelo evitará que el invierno se convierta en sufrimiento.

Los riesgos de dormir con tu perro en la misma cama

Aunque muchos no lo crean, el hecho de compartir la misma cama con tu perro puede ser el desencadenante de una serie de problemas que se muestran a continuación: