"Les prometía un buen hogar": el macabro método de un experto para conseguir perros y torturarlos

El macabro método de un experto para torturar perros

A través del portal de anuncios Gumtree, este hombre buscaba a dueños de perros que, por motivos personales, se veían obligados a dar a sus mascotas en adopción. Britton se presentaba como el adoptante ideal, prometiendo un entorno seguro y amoroso.

Una vez que ganaba la confianza de los dueños y recibía a los perros, los trasladaba a su propiedad en la Laguna McMinns. Allí, en un contenedor acondicionado con equipos de grabación, el zoólogo torturaba y abusaba de los animales bajo un seudónimo: Monster.

Britton aplicaba una manipulación psicológica cruel: enviaba mensajes a los antiguos dueños con historias falsas sobre el bienestar de sus mascotas, mientras que, en realidad, la mayoría moría poco después de llegar al lugar.

perros, abuso Ursa y Bolt, los perros que "Monster" también abusó.

La investigación judicial determinó que Britton abusó de al menos 42 perros, matando a 39 de ellos en un periodo de 18 meses. Además de los 56 cargos por crueldad animal, se le imputaron cargos por acceso a material de abuso infantil, también encontrado en sus diferentes dispositivos.

Recientemente, fue sentenciado a más de 10 años de prisión en Australia, en una historia que tomó un giro dramático en cuestión de pocos días.

La palabra de la esposa

"Todavía no puedo comprender cómo alguien puede ser tan depravado, tan malvado", expresó en una entrevista con 60 Minutes Australia. "Destruyó toda mi vida".

La ola de crímenes de este hombre comenzó en 2014, cuando empezó a abusar sexualmente de sus propios perros, dos pastores suizos llamados Ursa y Bolt. Sus horribles acciones continuaron hasta abril de 2022, cuando fue arrestado.